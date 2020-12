сегодня



PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION



PAUL STANLEY обсудил дебютную пластинку SOUL STATION и рассказал, как родился этот проект:



«Некоторые люди не знают, и я могу это понять: до того, как я увидел LED ZEPPELIN или какую-либо из великих британских групп, мне в детстве повезло — я видел Отиса Реддинга; я видел Соломона Берка; я видел THE TEMPTATIONS. Это действительно основа того, что я делаю. Это странное варево, но именно оно создало то, чем я занимаюсь по сей день. И возможность вернуться назад и создать группу из 15 удивительных музыкантов, с которыми мы как семья, — уникальна. Все играли со всеми — от Смоки Робинсона до Стиви Уандера, от Натали Коул до Уитни Хьюстон, и так далее, и тому подобное. И умение принимать и воссоздавать музыку, которая каким-то образом была низведена до уровня лупа в рэп-песне, — это действительно нечто особенное для нас. Способность делать материал Motown, Philly soul, исполнять песни THE SPINNERS, THE O'JAYS, TEMPTATIONS, Smokey, и делать их правильно, делать их с тем духом, который, как я думаю, был и задуман — это просто потрясающе. И чтобы написать новые песни, которые неразрывно связывают этот промежуток с сегодняшним днём и будущим, меня всё это просто окрыляет!



Изначально я занимался этим, потому что люблю такую музыку. И чтобы со мной было три скрипача, три валторниста, три ярких певца, два клавишника, перкуссия, барабаны, и чтобы создать эту прекрасную симфонию музыки, которую Кен Гэмбл и Леон Хафф написали и аранжировали для Тома Белла или для Holland-Dozier-Holland, или для Нормана Уитфилда. Список можно продолжить. И мне услышать эти песни и сказать: "Вау! Я пою это" — это ведь довольно тяжёлый материал.



Это очень смешно, потому что когда я однажды общался — я провёл немного времени с Родом Стюартом — и я сказал ему: "Да, у меня есть моя R&B-группа". Он переспрашивает: "У тебя есть R&B-группа?" Я сказал: "Да". Он спросил: "Кто поёт?" Я сказал: "Я". А он: "А ты точно справишься с этим?" На что я ответил: "Ну..." и поставил ему. Он говорил об этом несколько дней. Это действительно так хорошо. Я горжусь этим!»



















