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Paul Stanley

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12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»
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PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION



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PAUL STANLEY обсудил дебютную пластинку SOUL STATION и рассказал, как родился этот проект:

«Некоторые люди не знают, и я могу это понять: до того, как я увидел LED ZEPPELIN или какую-либо из великих британских групп, мне в детстве повезло — я видел Отиса Реддинга; я видел Соломона Берка; я видел THE TEMPTATIONS. Это действительно основа того, что я делаю. Это странное варево, но именно оно создало то, чем я занимаюсь по сей день. И возможность вернуться назад и создать группу из 15 удивительных музыкантов, с которыми мы как семья, — уникальна. Все играли со всеми — от Смоки Робинсона до Стиви Уандера, от Натали Коул до Уитни Хьюстон, и так далее, и тому подобное. И умение принимать и воссоздавать музыку, которая каким-то образом была низведена до уровня лупа в рэп-песне, — это действительно нечто особенное для нас. Способность делать материал Motown, Philly soul, исполнять песни THE SPINNERS, THE O'JAYS, TEMPTATIONS, Smokey, и делать их правильно, делать их с тем духом, который, как я думаю, был и задуман — это просто потрясающе. И чтобы написать новые песни, которые неразрывно связывают этот промежуток с сегодняшним днём и будущим, меня всё это просто окрыляет!

Изначально я занимался этим, потому что люблю такую музыку. И чтобы со мной было три скрипача, три валторниста, три ярких певца, два клавишника, перкуссия, барабаны, и чтобы создать эту прекрасную симфонию музыки, которую Кен Гэмбл и Леон Хафф написали и аранжировали для Тома Белла или для Holland-Dozier-Holland, или для Нормана Уитфилда. Список можно продолжить. И мне услышать эти песни и сказать: "Вау! Я пою это" — это ведь довольно тяжёлый материал.

Это очень смешно, потому что когда я однажды общался — я провёл немного времени с Родом Стюартом — и я сказал ему: "Да, у меня есть моя R&B-группа". Он переспрашивает: "У тебя есть R&B-группа?" Я сказал: "Да". Он спросил: "Кто поёт?" Я сказал: "Я". А он: "А ты точно справишься с этим?" На что я ответил: "Ну..." и поставил ему. Он говорил об этом несколько дней. Это действительно так хорошо. Я горжусь этим!»

PAUL STANLEY Says Debut Album From His R&B Band SOUL STATION is








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