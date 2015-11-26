|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени
Paul Stanley заявил, что голосовать за «третьего» кандидата, который не имеет шансов победить на президентских выборах в США, — это значит просто «выбросить» свой голос.
Перед этим музыкант KISS поделился статьёй из New York Daily News от журналистки/писательницы либертарианско-консервативного толка S.E. Cupp. Она пишет, что очень серьёзно рассматривает голосование за Джо Байдена, вместо того, чтобы вписать в бюллетень своего кандидата, как она сделала в 2016 году, но всё зависит от того, кого демократы будут продвигать в вице-резиденты.
Stanley написал твит:
«Есть ДВА "проходных" кандидата, один из которых станет президентом на предстоящие четыре года. С какой стати кто-то потратит свой голос, ставший предметом ожесточённой борьбы, на акцию, о которой всё равно никто не узнает? Нужно отдать свой голос так, чтобы он был учтён, и таким образом принять участие в работе над будущими альтернативами».
Это не первый раз, когда Stanley высказывается на политические темы. Только в прошлом месяце он говорил об ответственном отношении к прошлому и будущему. В апреле он критиковал медиа, в частности Fox News и CNN, которые разделили зрителей на два лагеря.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).