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Paul Stanley

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9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

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1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»

2 фев 2020 : 		 PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato

6 окт 2019 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 фев 2019 : 		 PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»

21 фев 2019 : 		 Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом

23 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY записался с R&B-группой

7 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS

22 ноя 2017 : 		 В кухне с вокалистом KISS
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PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени



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Paul Stanley заявил, что голосовать за «третьего» кандидата, который не имеет шансов победить на президентских выборах в США, — это значит просто «выбросить» свой голос.

Перед этим музыкант KISS поделился статьёй из New York Daily News от журналистки/писательницы либертарианско-консервативного толка S.E. Cupp. Она пишет, что очень серьёзно рассматривает голосование за Джо Байдена, вместо того, чтобы вписать в бюллетень своего кандидата, как она сделала в 2016 году, но всё зависит от того, кого демократы будут продвигать в вице-резиденты.

Stanley написал твит:

«Есть ДВА "проходных" кандидата, один из которых станет президентом на предстоящие четыре года. С какой стати кто-то потратит свой голос, ставший предметом ожесточённой борьбы, на акцию, о которой всё равно никто не узнает? Нужно отдать свой голос так, чтобы он был учтён, и таким образом принять участие в работе над будущими альтернативами».

Это не первый раз, когда Stanley высказывается на политические темы. Только в прошлом месяце он говорил об ответственном отношении к прошлому и будущему. В апреле он критиковал медиа, в частности Fox News и CNN, которые разделили зрителей на два лагеря.

PAUL STANLEY Says Not Voting For One Of Two




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