PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени



Paul Stanley заявил, что голосовать за «третьего» кандидата, который не имеет шансов победить на президентских выборах в США, — это значит просто «выбросить» свой голос.



Перед этим музыкант KISS поделился статьёй из New York Daily News от журналистки/писательницы либертарианско-консервативного толка S.E. Cupp. Она пишет, что очень серьёзно рассматривает голосование за Джо Байдена, вместо того, чтобы вписать в бюллетень своего кандидата, как она сделала в 2016 году, но всё зависит от того, кого демократы будут продвигать в вице-резиденты.



Stanley написал твит:



«Есть ДВА "проходных" кандидата, один из которых станет президентом на предстоящие четыре года. С какой стати кто-то потратит свой голос, ставший предметом ожесточённой борьбы, на акцию, о которой всё равно никто не узнает? Нужно отдать свой голос так, чтобы он был учтён, и таким образом принять участие в работе над будущими альтернативами».



Это не первый раз, когда Stanley высказывается на политические темы. Только в прошлом месяце он говорил об ответственном отношении к прошлому и будущему. В апреле он критиковал медиа, в частности Fox News и CNN, которые разделили зрителей на два лагеря.





There are TWO “viable” candidates, one of which will be our president for the coming 4 years. Why would ANYONE waste a vote that so many have fought for only to throw it away making a “statement” that no one will hear? Make a vote that counts and work towards future alternatives. https://t.co/OgEVngLoO6 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 6, 2020





