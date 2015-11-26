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Paul Stanley

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9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»

2 фев 2020 : 		 PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato

6 окт 2019 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 фев 2019 : 		 PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»

21 фев 2019 : 		 Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом

23 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY записался с R&B-группой

7 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS

22 ноя 2017 : 		 В кухне с вокалистом KISS

20 май 2016 : 		 PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»

17 май 2016 : 		 PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»

11 май 2016 : 		 PAUL STANLEY извинился за своего коллегу по KISS

2 мар 2016 : 		 Видео с выступления SOUL STATION
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|||| сегодня

PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»



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Paul Stanley обрушился с критикой на людей, которые отказываются носить маску в общественных местах, чтобы защитить других от возможной инфекции.

Фронтмен KISS обратился к проблеме политизации этой ситуации, когда законодатели усиливают давление на своих избирателей, чтобы те носили маски для лица, чтобы ограничить распространение коронавируса. Президент Дональд Трамп ненавидит носить маску, несмотря на советы экспертов в области общественного здравоохранения.

Stanley в своём аккаунте в Твиттере поделился фотографией, на которой он и его восьмилетняя дочь Emily одеты в маски, и подписал это следующим образом:

«Закат на пляже с Emily. НАДЕНЬТЕ МАСКУ! Не слушайте теории заговора или выпускников медицинского интернет-университета. Пока заслуживающие доверия власти и эксперты продолжают узнавать больше о Covid-19, они остаются в согласии с протоколами безопасности. Конец истории».

PAUL STANLEY:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

deathstar777


9 июл 2020, 13:22		Wear the mask
Be the mask
Can you see what I see


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