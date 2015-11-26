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PAUL STANLEY : «Не слушайте теории заговора, носите маску»



Paul Stanley обрушился с критикой на людей, которые отказываются носить маску в общественных местах, чтобы защитить других от возможной инфекции.



Фронтмен KISS обратился к проблеме политизации этой ситуации, когда законодатели усиливают давление на своих избирателей, чтобы те носили маски для лица, чтобы ограничить распространение коронавируса. Президент Дональд Трамп ненавидит носить маску, несмотря на советы экспертов в области общественного здравоохранения.



Stanley в своём аккаунте в Твиттере поделился фотографией, на которой он и его восьмилетняя дочь Emily одеты в маски, и подписал это следующим образом:



«Закат на пляже с Emily. НАДЕНЬТЕ МАСКУ! Не слушайте теории заговора или выпускников медицинского интернет-университета. Пока заслуживающие доверия власти и эксперты продолжают узнавать больше о Covid-19, они остаются в согласии с протоколами безопасности. Конец истории».







Sunset at the beach with Emily. WEAR YOUR MASK! Don't listen to conspiracy theorists or graduates of The Internet University Of Medicine. While the credible authorities and experts continue to learn more about Covid 19 they remain in agreement about safety protocols. End of story pic.twitter.com/eNZdqlpTU0 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) July 7, 2020





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