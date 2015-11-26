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PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»
Paul Stanley обрушился с критикой на людей, которые отказываются носить маску в общественных местах, чтобы защитить других от возможной инфекции.
Фронтмен KISS обратился к проблеме политизации этой ситуации, когда законодатели усиливают давление на своих избирателей, чтобы те носили маски для лица, чтобы ограничить распространение коронавируса. Президент Дональд Трамп ненавидит носить маску, несмотря на советы экспертов в области общественного здравоохранения.
Stanley в своём аккаунте в Твиттере поделился фотографией, на которой он и его восьмилетняя дочь Emily одеты в маски, и подписал это следующим образом:
«Закат на пляже с Emily. НАДЕНЬТЕ МАСКУ! Не слушайте теории заговора или выпускников медицинского интернет-университета. Пока заслуживающие доверия власти и эксперты продолжают узнавать больше о Covid-19, они остаются в согласии с протоколами безопасности. Конец истории».
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deathstar777
Be the mask
Can you see what I see
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