PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2



Канье Уэст появился на шоу NewsNation "Cuomo", чтобы обсудить недавние высказывания, которые вызвали негативную реакцию, покупку консервативного приложения для социальных сетей Parler и состояние своего психического здоровья. Во время 20-минутного разговора Уэст, который сейчас выступает под псевдонимом Ye, допустил ещё больше антисемитских высказываний, заявив, что «еврейская подпольная медиамафия» имеет на него зуб, и что он не верит в термин «антисемит».



В ответ на заявление Канье о «еврейской подпольной медиамафии» ведущий ответил:



«Послушайте, не существует никаких еврейских СМИ, кабалы, мафии. Это плод либо вашего воображения, либо проекция предрассудков. Возможно, у вас были неудачные деловые отношения с людьми, — дело в этих людях. Дело не в их религии или вере. И я знаю, что вы умны и понимаете, что когда вы нападаете на людей из-за их веры, другие люди могут поступать так же».



На что получил прямой ответ от Уэста:



«И я не собираюсь терпеть это как чернокожий человек. То, что вы только что сказали, означает, что вы пытаетесь сказать, что нет ничего подобного, и это когда более 50 процентов руководителей и генеральных директоров в Голливуде — евреи? Вы не можете указывать мне, что делать или что чувствовать».



Естественно пройти мимо таких нападок опять не смог пройти Paul Stanley:



«Если бы вы увидели на улице человека, который был явно обеспокоен, говорил бессмыслицу и распространял ненавистнические высказывания, стали бы вы брать у него интервью на телевидении? Это опасный, корыстный вариант кликбейта, который узаконивает бред психически больного человека. Мы все заслуживаем лучшего».



Позже он написал ещё одно сообщение:



«Позвольте мне внести ясность. Я не выступаю за "замалчивание" мнений. Каждый имеет право высказывать своё мнение, но не всё, что происходит или говорится, заслуживает такого же освещения. При показе по телевидению или публикации в печати чьих-либо взглядов необходимо учитывать авторитет говорящего».









