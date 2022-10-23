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*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
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*VIO-LENCE расстались с гитаристом 10
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Paul Stanley

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PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2



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Канье Уэст появился на шоу NewsNation "Cuomo", чтобы обсудить недавние высказывания, которые вызвали негативную реакцию, покупку консервативного приложения для социальных сетей Parler и состояние своего психического здоровья. Во время 20-минутного разговора Уэст, который сейчас выступает под псевдонимом Ye, допустил ещё больше антисемитских высказываний, заявив, что «еврейская подпольная медиамафия» имеет на него зуб, и что он не верит в термин «антисемит».

В ответ на заявление Канье о «еврейской подпольной медиамафии» ведущий ответил:

«Послушайте, не существует никаких еврейских СМИ, кабалы, мафии. Это плод либо вашего воображения, либо проекция предрассудков. Возможно, у вас были неудачные деловые отношения с людьми, — дело в этих людях. Дело не в их религии или вере. И я знаю, что вы умны и понимаете, что когда вы нападаете на людей из-за их веры, другие люди могут поступать так же».

На что получил прямой ответ от Уэста:

«И я не собираюсь терпеть это как чернокожий человек. То, что вы только что сказали, означает, что вы пытаетесь сказать, что нет ничего подобного, и это когда более 50 процентов руководителей и генеральных директоров в Голливуде — евреи? Вы не можете указывать мне, что делать или что чувствовать».

Естественно пройти мимо таких нападок опять не смог пройти Paul Stanley:

«Если бы вы увидели на улице человека, который был явно обеспокоен, говорил бессмыслицу и распространял ненавистнические высказывания, стали бы вы брать у него интервью на телевидении? Это опасный, корыстный вариант кликбейта, который узаконивает бред психически больного человека. Мы все заслуживаем лучшего».

Позже он написал ещё одно сообщение:

«Позвольте мне внести ясность. Я не выступаю за "замалчивание" мнений. Каждый имеет право высказывать своё мнение, но не всё, что происходит или говорится, заслуживает такого же освещения. При показе по телевидению или публикации в печати чьих-либо взглядов необходимо учитывать авторитет говорящего».

If you saw someone on the street who was clearly disturbed, speaking nonsensically and spewing hate speech WOULD YOU INTERVIEW THEM ON TV?? This is a dangerous, self-serving version of click bait that legitimizes the ravings of someone whoвЂ™s mentally ill. We all deserve better. pic.twitter.com/ZvQh4zzlRR



Let Me Be Clear. I donвЂ™t advocate вЂњsilencingвЂќ views. Everyone has the right to speak their opinion but not everything that happens or is said deserves the same coverage. Televising or putting in print someoneвЂ™s views needs to take into account the credibility of the speaker.






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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23 окт 2022
YNWA
То есть, Пол Стэнли предлагает узаконить лицемерие?
23 окт 2022
R
Red One
YNWA, путин его уже лет восемь как узаконил, лицемерие - главная скрепа России. Что тебя смущает?
23 окт 2022
Tomahawk
Red One, >новость про негра и евреев
>приплёл Путина

Ай каков!
23 окт 2022
R
Red One
Да что этот нигер себе позволяет?
23 окт 2022
Nord61
Ох, похоже, бээлэмщик вляпался по самые помидоры... Если б он поднял вонь про клятых рабовладельцев wasp'ов - никто бы и бровью не повёл. Но залупаться на евреев в США нельзя. В своё время за такое Мел Гибсон (человек гораздо более значимый, чем Канье) был забанен столь сурово, что с трудом выколупался из этой ситуации.
Уэста же за такой финт ушами уроют в говно по самые брови (у него ещё ума хватило вякнуть про Голливуд). Если он полагает, что упоминание о его чернокожести его спасёт от гнева еврейских магнатов в США - то очень зря. Как бы не пришлось в итоге в Иран или Пакистан эмигрировать.
Like!1
23 окт 2022
Tomahawk
Nord61, там даже за это Марлона Брандо, вроде, чуть не отменили когда-то.
23 окт 2022
gravitgroove
Nord61, это вряд ли, потому что ситуация с уэстом нетривиальна в таком масштабе. Отменить его они могут на корпоративном уровне, но он на свои бабки запустить стриминговый сайт по подписке и на свои же деньги запустить производство физ. носителей на маленьком предприятии, которое будут закрывать лишь по липовой наводке какие-нить федералы. Его основная аудитория - чернокожие, которые прекрасно понимают, что среди белого колонизатора был не только британо-французкий и латинский белый мужик, но и ювелир принял в этом непосредственное участие своими инвестициями. Все, что они могут с ним сделать сейчас, это найти какого-нить наркомана в свастиках «связанного с ККК» приурочить его в зал выпиленных афро-американцев, рядом с Мартином Лютером Кингом.

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