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Paul Stanley

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18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

17 ноя 2021 : 		 PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации

8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY

5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

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24 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY о предписаниям учителям Техаса иметь альтернативынй взгляд на Холокост

19 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

29 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY о сражении с COVID-19

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9 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника

27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги

1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца
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PAUL STANLEY клеймит антиваксеров



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PAUL STANLEY в Твиттере решил указать на то, что некоторые детские вакцины, которые использовались в течение десятилетий, такие как вакцина против дифтерии и полиомиелита, требуют четырех или более доз для полной иммунизации.

«Просто немного информации о вакцинах для тех, кто сомневается в их действенности из-за количества доз, к вашему сведению... POLIO-4 дозы; CHICKENPOX-2 дозы; SMALLPOX-4 дозы; MEASLES-2 дозы; DIPTHERIA/TETANUS/WHOOPING COUGH-5 доз.

Делитесь здесь своими мнениями, но никакого " просвещения" посредством грубости».

После чего заявил, что у него отрицательный тест на COVID-19 несмотря на недавнее фото "омикрон-лица". Но фото было в воскресенье, а на неделе уже все поменялось:

«у меня отрицательный результат на COVID. Если у вас есть сомнения в результатах домашнего теста на Covid, пройдите тестирование в лаборатории. У меня был Covid и 3 прививки. С моими антителами вероятность того, что я заражусь сейчас, очень мала. Спасибо за вашу заботу».

PAUL STANLEY Blasts COVID-19 Anti-Vaxxers, Says Childhood Vaccines Require Four Or More Doses To Complete Immunization








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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


29 дек 2021, 18:39		Так какого же… этот верблюдоголовый до сего утверждал, что у него iCovid -3 (omicron)? Вера в очередной раз разорвана в клочья.

dark_medieval_times


29 дек 2021, 18:42		Опять дед таблетки забыл выпить.

Darkside.ru Member

Blindman


29 дек 2021, 18:50		Это было в выходные, а в понедельник уже вжух - и отрицательный!

Moomrick


29 дек 2021, 18:57		Пока еще живая прививочная антиреклама...


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