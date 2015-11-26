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PAUL STANLEY клеймит антиваксеров



PAUL STANLEY в Твиттере решил указать на то, что некоторые детские вакцины, которые использовались в течение десятилетий, такие как вакцина против дифтерии и полиомиелита, требуют четырех или более доз для полной иммунизации.



«Просто немного информации о вакцинах для тех, кто сомневается в их действенности из-за количества доз, к вашему сведению... POLIO-4 дозы; CHICKENPOX-2 дозы; SMALLPOX-4 дозы; MEASLES-2 дозы; DIPTHERIA/TETANUS/WHOOPING COUGH-5 доз.



Делитесь здесь своими мнениями, но никакого " просвещения" посредством грубости».



После чего заявил, что у него отрицательный тест на COVID-19 несмотря на недавнее фото "омикрон-лица". Но фото было в воскресенье, а на неделе уже все поменялось:



«у меня отрицательный результат на COVID. Если у вас есть сомнения в результатах домашнего теста на Covid, пройдите тестирование в лаборатории. У меня был Covid и 3 прививки. С моими антителами вероятность того, что я заражусь сейчас, очень мала. Спасибо за вашу заботу».



















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