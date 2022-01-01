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Paul Stanley

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PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN



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Вокалист KISS Paul Stanley осудил Ким Кардашьян за её недавний совет, призывающий женщин в бизнесе работать больше.

Новый ролик из недавней статьи о Кардашьян и её знаменитой семье для Variety стал вирусным после того, как 41-летняя звезда посоветовала женщинам «поднять свою грёбаную задницу и работать», чтобы добиться успеха в бизнесе:

«У меня есть самый лучший совет для женщин в бизнесе. Поднимайте свою грёбаную задницу и работайте. Кажется, что в наши дни никто не хочет работать.

Вы должны окружить себя людьми, которые хотят работать. Иметь хорошую рабочую среду, где все любят то, что они делают, потому что у вас одна жизнь. Никакой токсичной рабочей обстановки, просто приходите и работайте».

Stanley поделился статьёй о словах Кардашьян и раскритиковал медийную личность, светскую львицу и бизнесвумен за то, что она намекает на то, что все женщины, включая тех, у кого меньше экономических преимуществ, чем у неё, просто недостаточно усердно работают:

«Может это и было бы забавно, если бы это не было таким оскорблением для миллионов женщин, которые борются за то, чтобы добиться успеха и поставить еду на стол, сражаясь с системой неравенства и несправедливости. Ким, ты родилась богатой. Прими это с изяществом, не будь слепой».

В интервью Variety Ким обиделась на мнение общественности о том, что она «знаменита тем, что знаменита’, и объяснила успех своей семьи трудолюбием:

«Мы сосредоточены на позитиве. Мы работаем не покладая рук. Если вы так считаете, то сочувствую. У нас просто нет на это энергии. Нам не нужно ни петь, ни танцевать, ни играть; мы живём своей жизнью — и у нас всё получилось. Я не знаю, что вам ещё сказать».

PAUL STANLEY Calls Out KIM KARDASHIAN For




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КомментарииСкрыть/показать 2 )
16 мар 2022, 18:08
"Поднимайте свою грёбаную задницу и работайте"
Ну ясно дело. Для такой коровы с залитой трёхпудовой сракой поднять жопу - уже рабский труд.
Стэнли не просёк просто тонкости вопроса.
16 мар 2022, 19:05
кк, мне кажется, в жизни не работала. имсо она не знает с какой стороны к чайнику подойти


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