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Paul Stanley

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PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS



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В интервью, посвящённом классическому альбому KISS "Destroyer", Paul Stanley признался, что ему было очень трудно смириться с решением продюсера Bob'a Ezrin'a предоставить исполнение классической песни "God Of Thunder", написанной Stanley, Gene'y Simmons'y.

В новом выпуске журнала Rock Candy Stanley рассказал:

«Мягко скажем, это уничтожило и опустошило меня. Мы договорились и согласились, что роль продюсера на "Destroyer" заключается в том, чтобы иметь право последнего слова и принимать решения. Когда я сыграл "God Of Thunder", Bob сразу же сказал: "О, это здорово. Это для Gene'a". Я был просто опустошён. Мысль о том, что песня так быстро перешла от меня к кому-то другому... Мне было тяжело это принять, и это был для меня больной вопрос, даже когда я услышал готовую песню».

Когда альбом "Destroyer" был выпущен в марте 1976 года, песня "God Of Thunder" была быстро признана классикой KISS и фирменной песней Gene'a. Вскоре Stanley был вынужден признать, что решение Ezrin'a отдать басисту и вокалисту эту композицию было абсолютно правильным:

«Это песня Gene'a. Это действительно яркий пример того, кто такой Gene, и она никогда не стала бы такой же крутой песней, если бы я её спел. Никогда. Bob был прав, и Gene проделал отличную работу. И, по крайней мере, у меня есть удовлетворение и радость от осознания того, что песня, которая олицетворяет Gene'a, принадлежит мне».

В главной статье номера Rock Candy Stanley и Simmons углубились в механику создания своего прорывного альбома, а также рассказали о том, что их беспокоило в то время, когда некоторые из тех людей, которым они представили альбом, не были от него в восторге:

«Они сочли его недостаточно тяжёлым. Это было после выхода альбома "Alive!", который отразил всю суровость группы, и я это понимаю. Но мы сделали то, что должны были сделать».

PAUL STANLEY Was











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