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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Paul Stanley

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5 май 2023 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

4 май 2023 : 		 PAUL STANLEY — о гендерной идентичности

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY критикует Марджори Тейлор Грин

20 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч

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4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

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2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

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3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

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27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

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23 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES
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PAUL STANLEY сдал назад



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PAUL STANLEY был вынужден оправдываться за сказанное ранее:

«В то время как мои мысли были ясны, мои слова явно не были таковыми.

Самое главное и самое важное - я поддерживаю тех, кто борется за свою сексуальную идентичность, терпя постоянную враждебность, и тех, чей путь ведет их к операции по изменению внешности. Трудно представить, какую убежденность должен испытывать человек, чтобы решиться на такие шаги.

Один-два абзаца будут слишком короткими, чтобы полностью передать мои мысли или точку зрения, поэтому я оставлю это для другого времени и места»




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5 май 2023
Tomahawk
Будни тоталитарной параши.
Like!1
5 май 2023
R
Rutger
Носатый флюгер крутанулся не в ту сторону, аяяй

просмотров: 793

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