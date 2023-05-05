сегодня



PAUL STANLEY сдал назад



PAUL STANLEY был вынужден оправдываться за сказанное ранее:



«В то время как мои мысли были ясны, мои слова явно не были таковыми.



Самое главное и самое важное - я поддерживаю тех, кто борется за свою сексуальную идентичность, терпя постоянную враждебность, и тех, чей путь ведет их к операции по изменению внешности. Трудно представить, какую убежденность должен испытывать человек, чтобы решиться на такие шаги.



Один-два абзаца будут слишком короткими, чтобы полностью передать мои мысли или точку зрения, поэтому я оставлю это для другого времени и места»

pic.twitter.com/RAjy0zPNHa











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