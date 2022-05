Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

сегодн€



¬идео с выступлени€ PAUL STANLEY's SOUL STATION



¬идео с выступлени€ PAUL STANLEY's SOUL STATION, которое состо€лось на свадьбе риса —антоса и Ќатали ћакенны 22 ма€ в Calamigos Ranch, Malibu, California, доступно дл€ просмотра ниже.

























Great to meet and talk a little shop with the legendary @PaulStanleyLive рЯЩМрЯПїрЯ§ШрЯПї pic.twitter.com/E0MasLOS8s







With the mighty @blasko1313 рЯ§ШрЯПї pic.twitter.com/Kr2Iy9GX9B







With bassist extraordinaire @Marty_OBrien рЯ§ШрЯПї pic.twitter.com/SSfyzdQmiL





+0 -0



просмотров: 144