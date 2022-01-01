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Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION



Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION, которое состоялось на свадьбе Криса Сантоса и Натали Макенны 22 мая в Calamigos Ranch, Malibu, California, доступно для просмотра ниже.

























Great to meet and talk a little shop with the legendary @PaulStanleyLive рџ™ЊрџЏ»рџ¤рџЏ» pic.twitter.com/E0MasLOS8s







With the mighty @blasko1313 рџ¤рџЏ» pic.twitter.com/Kr2Iy9GX9B







With bassist extraordinaire @Marty_OBrien рџ¤рџЏ» pic.twitter.com/SSfyzdQmiL





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