сегодня



PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION



PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью Rolling Stone ответил на вопрос Rolling Stone, почему он посчитал Eric'a Singer'a подходящим барабанщиком для работы над дебютным альбомом SOUL STATION:



«Да я ни о ком другом вообще и не думал, потому что знаю, насколько он крутой барабанщик. Его музыкальная палитра невероятно обширна. Он квалифицированный барабанщик, который прекрасно понимает не только математику ударных, но и обладает чувством. Всегда забавно слышать от людей ярлыки — типа, он только хард-рок-барабанщик или еще что-то подобное. Хард-рок-барабанщик в такой группе был бы настоящей катастрофой. Но корни Eric'a куда глубже, они играл в знаковых группах со своим отцом, поэтому он куда больше, чем обычный рок-барабанщик».

</div> </div> </div>





+2 -1



просмотров: 443

