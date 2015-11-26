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Paul Stanley

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21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»
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PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION



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PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью Rolling Stone ответил на вопрос Rolling Stone, почему он посчитал Eric'a Singer'a подходящим барабанщиком для работы над дебютным альбомом SOUL STATION:

«Да я ни о ком другом вообще и не думал, потому что знаю, насколько он крутой барабанщик. Его музыкальная палитра невероятно обширна. Он квалифицированный барабанщик, который прекрасно понимает не только математику ударных, но и обладает чувством. Всегда забавно слышать от людей ярлыки — типа, он только хард-рок-барабанщик или еще что-то подобное. Хард-рок-барабанщик в такой группе был бы настоящей катастрофой. Но корни Eric'a куда глубже, они играл в знаковых группах со своим отцом, поэтому он куда больше, чем обычный рок-барабанщик».

PAUL STANLEY On KISS Drummer ERIC SINGER Joining SOUL STATION -



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