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Paul Stanley

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28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»

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18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

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8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY

5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

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19 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

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27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги

1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY
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PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»



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PAUL STANLEY опубликовал в Инстаграм следующее сообщение:

«Лицо моего Омикрона! Да. Он у всей моей семьи. Я уставший и с соплями. У большинства членов моей семьи нет абсолютно никаких симптомов. Делайте что хотите. Я так счастлив, что сделал прививку».

PAUL STANLEY Says His Entire Family Has Contracted Omicron:



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nwhre


28 дек 2021, 15:41		так-то пофиг

gravitgroove


28 дек 2021, 16:29		Модно-то как так! Поздравляю лабуха и его семейку.

hansi_hrb


28 дек 2021, 17:00		А у моих соседей мама в гости приехала. А еще снег выпал и город превратился в сказку. Вчера суп сварил. И блинчики с мясом были.


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