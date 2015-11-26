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PAUL STANLEY : «У меня омикрон. И у семьи»



PAUL STANLEY опубликовал в Инстаграм следующее сообщение:



«Лицо моего Омикрона! Да. Он у всей моей семьи. Я уставший и с соплями. У большинства членов моей семьи нет абсолютно никаких симптомов. Делайте что хотите. Я так счастлив, что сделал прививку».







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