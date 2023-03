сегодня



PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла



В рамках беседы на "The Howard Stern Show" фронтмен KISS Paul Stanley в очередной раз выразил свое недовольство тем, что Зал славы рок-н-ролла не включил нынешних участников KISS Eric'a Singer'a (ударные) и Tommy Thayer'a (гитара) вместе с оригинальным составом, когда группа была введена в Зал в 2014 году:



«Это лицемерие, так как им не нравится наша группа. Они намеренно не пускали нас туда в течение 15 лет. А что касается других групп, которые вводят в Зал славы, они включают в список мам, авторов песен и остальных людей. А с нами поступили несправедливо».



На вопрос ведущего Говарда Стерна, почему KISS не выступили на церемонии введения в Зал славы, Stanley ответил:



«Потому что мы слишком гордились этим составом KISS, существующим уже на протяжении 20 лет. Это не новички. Это та самая группа. Мы вернёмся на стадионы Южной Америки в следующем месяце. Мы были там пять месяцев назад. Мы были в Японии. Это группа, которая несла свой флаг и подняла его на другой уровень. Это группа, с которой я всегда мечтал выйти на сцену... Они требовали, честно говоря, чтобы мы играли с двумя оригинальными участниками — Peter'ом [Criss'ом] и Ace'ом [Frehley], и на данный момент это было бы унизительно для группы, а также привело бы некоторых людей в замешательство. Потому что если бы вы видели на сцене людей, которые выглядят как KISS, но звучат иначе, то, пожалуй, нас следовало бы называть PISS».



Басист/вокалист KISS Gene Simmons согласился:



«Мы объездили весь мир за несколько десятилетий с нынешним составом. Стоит отметить, что я никогда не видел ни одного баннера или вывески с упоминанием какого-либо другого состава. Когда Tommy играет соло, аудитория скандирует: "Tommy! Tommy!" И я за кулисами тоже говорю: "Tommy!" Когда Eric играет соло, слышно: "Eric! Eric!" Аудитория поднимает кулаки вверх. Они полноправные участники. Никто в KISS не отбывает номер».









