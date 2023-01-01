Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 21
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году 8
*Вокалист STATIC-X представил новую маску 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 21
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

3 мар 2023 : 		 Конец KISS наступит зимой

6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»

1 фев 2023 : 		 Менеджер KISS: «Конец в этом году»

28 янв 2023 : 		 KISS выпускают запись MARK ST. JOHN

23 янв 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»

21 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»

19 янв 2023 : 		 Вокалист KISS: «Конец неизбежен»

22 дек 2022 : 		 Концертное видео KISS 1973 года

19 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы

16 ноя 2022 : 		 Gene знает, как закончат KISS

1 ноя 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

26 окт 2022 : 		 Видео с круиза KISS

25 окт 2022 : 		 Приватное шоу KISS

19 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK заявил, что KISS сделали правильный выбор, наняв TOMMY THAYER'a

11 окт 2022 : 		 Концертное видео KISS

16 сен 2022 : 		 Концертное видео KISS

8 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Ничто не сравнится с участием в KISS»

31 авг 2022 : 		 Юбилейное издание KISS выйдет осенью

26 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY не хочет записывать новую музыку KISS, чтобы не разочароваться

15 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Когда состоится последнее шоу KISS, оно должно стать действительно последним»

10 авг 2022 : 		 Видео KISS 1987 года

10 авг 2022 : 		 Где сольник гитариста KISS?

6 авг 2022 : 		 TOMMY THAYER — о том, чем он займётся после KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла



zoom
В рамках беседы на "The Howard Stern Show" фронтмен KISS Paul Stanley в очередной раз выразил свое недовольство тем, что Зал славы рок-н-ролла не включил нынешних участников KISS Eric'a Singer'a (ударные) и Tommy Thayer'a (гитара) вместе с оригинальным составом, когда группа была введена в Зал в 2014 году:

«Это лицемерие, так как им не нравится наша группа. Они намеренно не пускали нас туда в течение 15 лет. А что касается других групп, которые вводят в Зал славы, они включают в список мам, авторов песен и остальных людей. А с нами поступили несправедливо».

На вопрос ведущего Говарда Стерна, почему KISS не выступили на церемонии введения в Зал славы, Stanley ответил:

«Потому что мы слишком гордились этим составом KISS, существующим уже на протяжении 20 лет. Это не новички. Это та самая группа. Мы вернёмся на стадионы Южной Америки в следующем месяце. Мы были там пять месяцев назад. Мы были в Японии. Это группа, которая несла свой флаг и подняла его на другой уровень. Это группа, с которой я всегда мечтал выйти на сцену... Они требовали, честно говоря, чтобы мы играли с двумя оригинальными участниками — Peter'ом [Criss'ом] и Ace'ом [Frehley], и на данный момент это было бы унизительно для группы, а также привело бы некоторых людей в замешательство. Потому что если бы вы видели на сцене людей, которые выглядят как KISS, но звучат иначе, то, пожалуй, нас следовало бы называть PISS».

Басист/вокалист KISS Gene Simmons согласился:

«Мы объездили весь мир за несколько десятилетий с нынешним составом. Стоит отметить, что я никогда не видел ни одного баннера или вывески с упоминанием какого-либо другого состава. Когда Tommy играет соло, аудитория скандирует: "Tommy! Tommy!" И я за кулисами тоже говорю: "Tommy!" Когда Eric играет соло, слышно: "Eric! Eric!" Аудитория поднимает кулаки вверх. Они полноправные участники. Никто в KISS не отбывает номер».

.@PaulStanleyLive explains why @KISS didnвЂ™t perform when the band was inducted in the Rock & Roll Hall of Fame. pic.twitter.com/aUOJdQPT0a






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 448

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом