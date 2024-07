сегодня



Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN



Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN, которое состоялось в рамках Woodstock Festival 2011, доступно для просмотра ниже:



"Are You Metal?"

"Eagle Fly Free"

"March Of Time"

"Where the Sinners Go"

- drum solo -

"If I Could Fly"

"Keeper of the Seven Keys / The King for a 1000 Years / Halloween" (medley)

"Future World"

"Dr. Stein"

"I Want Out"







