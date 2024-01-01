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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 35
*GOJIRA разогрела квиров 31
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
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Helloween

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Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN



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Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN, которое состоялось в рамках Woodstock Festival 2011, доступно для просмотра ниже:

"Are You Metal?"
"Eagle Fly Free"
"March Of Time"
"Where the Sinners Go"
- drum solo -
"If I Could Fly"
"Keeper of the Seven Keys / The King for a 1000 Years / Halloween" (medley)
"Future World"
"Dr. Stein"
"I Want Out"

HELLOWEEN - Pro-Shot Video Of Entire Headline Show At Poland's Woodstock Festival 2011 Surfaces On YouTube




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