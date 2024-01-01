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Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 16
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 13
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
[= ||| все новости группы



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Helloween

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22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

27 май 2024 : 		 GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN

2 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

15 фев 2024 : 		 Новый альбом HELLOWEEN в 2025!

23 ноя 2023 : 		 HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом

27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке

11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023

10 май 2023 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

8 май 2023 : 		 HELLOWEEN введут в ЗСМ

27 апр 2023 : 		 MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»

26 апр 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

29 мар 2023 : 		 SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»

23 мар 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома

17 янв 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»

19 окт 2022 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN

8 сен 2022 : 		 ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»

25 авг 2022 : 		 MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»

3 авг 2022 : 		 HELLOWEEN получили золото

16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN
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|||| 22 июл 2024

Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN



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Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

Watch HELLOWEEN Perform Live At Wacken Open Air 2023; Pro-Shot Video




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