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Новый сингл HELLOWEEN выйдет в феврале



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Вокалист HELLOWEEN Andi Deris в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда фанатам стоит ожидать первого сингла:

«Ой, тут я должен быть очень-очень аккуратным. Скажу так, что в феврале будет первый сингл. И я предполагаю, что альбом будет к началу лета».

Он добавил, что ударные для альбома все еще в работе:

«Остальные приедут ко мне на Тенерифе 20 декабря. И потом мы начнем работу над гитарами, соло, две-три партии ритм-гитары нам надо закончить, а потом уже дойдет и до вокала. Michael и Kai, ну и я.

Пока такие приблизительные планы, так что я считаю, что в январе мы должны закончить. И как я уже сказал ранее, надеюсь, что первый тизер будет где-то в середине/конце февраля».

Относительно музыкального направления нового материала, он сказал:

«Мне нравятся две или три песни от Kai. Они просто потрясающие, и я люблю их до дрожи. У Weiki тоже есть отличная песня. Мои песни, конечно, всегда хороши [Смеется ] [Это] шутка, шутка, шутка. Но я думаю, что у нас много отличных песен, однозначно. Супер-хорошие хуки, много позитивных тем. Так что, да, я думаю, это то, что нам, возможно, понадобится в будущем. [Смеется] Очень позитивно, должен сказать. Я бы отметил, что 80 процентов альбома очень позитивные. Иногда песни очень быстрые и тяжелые, но при этом позитивные. Отличное, доброе настроение. И у нас есть баллада. Наконец-то у нас есть баллада!»




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