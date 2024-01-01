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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 27
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
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Helloween

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27 май 2024 : 		 GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN

2 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

15 фев 2024 : 		 Новый альбом HELLOWEEN в 2025!

23 ноя 2023 : 		 HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом

27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке

11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023

10 май 2023 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

8 май 2023 : 		 HELLOWEEN введут в ЗСМ

27 апр 2023 : 		 MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»

26 апр 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

29 мар 2023 : 		 SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»

23 мар 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома

17 янв 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»

19 окт 2022 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN

8 сен 2022 : 		 ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»

25 авг 2022 : 		 MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»

3 авг 2022 : 		 HELLOWEEN получили золото

16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN

6 май 2022 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN
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GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN



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GABBI GUN при участии Marc Hudson (DragonForce), Michael Gilbert (Flotsam And Jetsam), Ken Mary (Flotsam And Jetsam) и Gary Schutt (bass) исполнили хит HELLOWEEN "Eagle Fly Free".

GABBI GUN Teams Up With DRAGONFORCE Vocalist MARC HUDSON, FLOTSAM AND JETSAM's MICHAEL GILBERT And KEN MARY For Performance Of HELLOWEEN's "Eagle Fly Free" (Video)




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