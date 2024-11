сегодня



HELLOWEEN едут в юбилейный тур



HELLOWEEN вступают в свой юбилейный год, отмечая 40 лет истории группы и металла. Пока Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner и Dani Löble интенсивно работают над продолжением своего сенсационного реюнион-альбома, они одновременно объявляют о юбилейном туре.



Markus Grosskopf: «Мы придумали несколько отличных сюрпризов для поклонников. Помимо совершенно новых песен, которые будут исполнены впервые, мы также сыграем композиции из истории группы, которые вы не слышали вживую уже очень давно или даже никогда раньше. Концерты станут фантастическим опытом для всех нас!»



Andi Deris: «Мы получаем огромное удовольствие от творческой работы в студии, и альбом обещает стать абсолютным событием — но ничто не сравнится с живым концертом HELLOWEEN: Энергия нашей аудитории просто неописуема, и мы не можем дождаться момента, когда мы наконец-то сможем снова выложиться на полную катушку вместе с нашими фанатами. Предстоящий тур будет более масштабным, более качественным и более впечатляющим, чем когда-либо!»



Специальным гостем на концертах станут BEAST IN BLACK. В 2026 коллектив планирует отправится в Азию, Южную и Северную Америку, а также выступить летом на крупных европейских фестивалях:



Oct. 17 - LU Luxembourg - Rockhal

Oct. 18 - NL Tilburg - 013

Oct. 20 - UK London - Eventim Apollo

Oct. 22 - FR Paris - Zénith (Le Villette)

Oct. 24 - CZ Prague - O2 Arena

Oct. 25 - SK Zvolen - Tiposbet Arena

Oct. 26 - HU Budapest - Papp László Sportaréna

Oct. 28 - PL Katowice - Spodek

Oct. 31 - DE Bochum - RuhrCongress

Nov. 01 - DE Hamburg - Barclays Arena

Nov. 03 - NO Oslo - Sentrum Scene

Nov. 04 - NO Oslo - Sentrum Scene

Nov. 06 - FI Helsinki - Helsingin Jäähalli

Nov. 08 - SE Gothenburg - Partille Arena

Nov. 13 - PT Lisbon - Campo Pequeno

Nov. 15 - ES Madrid - La Cubierta de Leganés

Nov. 19 - IT Milan - Forum

Nov. 20 - CH Zurich - The Hall

Nov. 22 - DE Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle











