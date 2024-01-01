Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 26
*Видео полного выступления W.A.S.P. 20
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 26
*Видео полного выступления W.A.S.P. 20
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
[= ||| все новости группы



*

Helloween

*



13 ноя 2024 : 		 HELLOWEEN едут в юбилейный тур

1 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

11 окт 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

26 авг 2024 : 		 Drum-cam от HELLOWEEN

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

28 июл 2024 : 		 HELLOWEEN переиздают альбомы

22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

27 май 2024 : 		 GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN

2 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

15 фев 2024 : 		 Новый альбом HELLOWEEN в 2025!

23 ноя 2023 : 		 HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом

27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке

11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023

10 май 2023 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

8 май 2023 : 		 HELLOWEEN введут в ЗСМ

27 апр 2023 : 		 MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»

26 апр 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

29 мар 2023 : 		 SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»

23 мар 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома

17 янв 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»

19 окт 2022 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

HELLOWEEN едут в юбилейный тур



zoom
HELLOWEEN вступают в свой юбилейный год, отмечая 40 лет истории группы и металла. Пока Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner и Dani Löble интенсивно работают над продолжением своего сенсационного реюнион-альбома, они одновременно объявляют о юбилейном туре.

Markus Grosskopf: «Мы придумали несколько отличных сюрпризов для поклонников. Помимо совершенно новых песен, которые будут исполнены впервые, мы также сыграем композиции из истории группы, которые вы не слышали вживую уже очень давно или даже никогда раньше. Концерты станут фантастическим опытом для всех нас!»

Andi Deris: «Мы получаем огромное удовольствие от творческой работы в студии, и альбом обещает стать абсолютным событием — но ничто не сравнится с живым концертом HELLOWEEN: Энергия нашей аудитории просто неописуема, и мы не можем дождаться момента, когда мы наконец-то сможем снова выложиться на полную катушку вместе с нашими фанатами. Предстоящий тур будет более масштабным, более качественным и более впечатляющим, чем когда-либо!»

Специальным гостем на концертах станут BEAST IN BLACK. В 2026 коллектив планирует отправится в Азию, Южную и Северную Америку, а также выступить летом на крупных европейских фестивалях:

Oct. 17 - LU Luxembourg - Rockhal
Oct. 18 - NL Tilburg - 013
Oct. 20 - UK London - Eventim Apollo
Oct. 22 - FR Paris - Zénith (Le Villette)
Oct. 24 - CZ Prague - O2 Arena
Oct. 25 - SK Zvolen - Tiposbet Arena
Oct. 26 - HU Budapest - Papp László Sportaréna
Oct. 28 - PL Katowice - Spodek
Oct. 31 - DE Bochum - RuhrCongress
Nov. 01 - DE Hamburg - Barclays Arena
Nov. 03 - NO Oslo - Sentrum Scene
Nov. 04 - NO Oslo - Sentrum Scene
Nov. 06 - FI Helsinki - Helsingin Jäähalli
Nov. 08 - SE Gothenburg - Partille Arena
Nov. 13 - PT Lisbon - Campo Pequeno
Nov. 15 - ES Madrid - La Cubierta de Leganés
Nov. 19 - IT Milan - Forum
Nov. 20 - CH Zurich - The Hall
Nov. 22 - DE Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle






Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 392

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом