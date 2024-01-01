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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 44
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Helloween

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Концертное видео HELLOWEEN



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Save Us, новое концертное видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live At Budokan", выходящего 13 декабря на Reigning Phoenix Music (RPM) на двойном CD, тройном виниле, DVD, Blu-ray и в цифровом варианте:

01. Orbit
02. Skyfall
03. Eagle Fly Free
04. Mass Pollution
05. Future World
06. Power
07. Save Us
08. Kai's Medley [Walls Of Jericho, Metal Invaders, Victim Of Fate, Gorgar, Ride The Sky, Heavy Metal Is The Law]
09. Forever And One (Neverland)
10. Best Time
11. Dr. Stein
12. How Many Tears
13. Perfect Gentleman
14. Keeper Of The Seven Keys
15. Drumokan (*on Blu-ray/DVD only!*)
16. I Want Out

Markus Grosskopf: ««Save Us», к сожалению, по-прежнему актуальна или даже более актуальна, чем когда-либо. Природные катаклизмы, наше собственное невежество, почти полное отсутствие возможности спастись от всех угроз — песня является отчаянной мольбой о спасении... тяжелое, но заставляющее задуматься произведение о сокрушительной реальности».




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