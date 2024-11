сегодня



Концертное видео HELLOWEEN



Save Us, новое концертное видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live At Budokan", выходящего 13 декабря на Reigning Phoenix Music (RPM) на двойном CD, тройном виниле, DVD, Blu-ray и в цифровом варианте:



01. Orbit

02. Skyfall

03. Eagle Fly Free

04. Mass Pollution

05. Future World

06. Power

07. Save Us

08. Kai's Medley [Walls Of Jericho, Metal Invaders, Victim Of Fate, Gorgar, Ride The Sky, Heavy Metal Is The Law]

09. Forever And One (Neverland)

10. Best Time

11. Dr. Stein

12. How Many Tears

13. Perfect Gentleman

14. Keeper Of The Seven Keys

15. Drumokan (*on Blu-ray/DVD only!*)

16. I Want Out



Markus Grosskopf: ««Save Us», к сожалению, по-прежнему актуальна или даже более актуальна, чем когда-либо. Природные катаклизмы, наше собственное невежество, почти полное отсутствие возможности спастись от всех угроз — песня является отчаянной мольбой о спасении... тяжелое, но заставляющее задуматься произведение о сокрушительной реальности».







