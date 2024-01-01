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MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут темно и сыро, а у него — тепло!»



MICHAEL KISKE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как продвигаются дела с записью нового материала HELLOWEEN:



«Мы работаем над этим. Мы как раз в процессе. Мы все сделаем. Я прилечу на Тенерифе (Испания) 3 января, чтобы начать работу над вокалом [в студии Mi Sueño, принадлежащей со-вокалисту HELLOWEEN Andi Deris], пытаясь разобраться с вокальными партиями. Иногда приходится писать тексты, а потом выяснять, кто что делает, и пробовать. Я с нетерпением жду этого, потому что сейчас здесь [в Германии] очень холодно, серо и темно. Так что я не против слетать туда на пару недель».







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