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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
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Helloween

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12 дек 2024 : 		 MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут темно и сыро, а у него — тепло!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 ноя 2024 : 		 HELLOWEEN едут в юбилейный тур

1 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

11 окт 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

26 авг 2024 : 		 Drum-cam от HELLOWEEN

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

28 июл 2024 : 		 HELLOWEEN переиздают альбомы

22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

27 май 2024 : 		 GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN

2 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

15 фев 2024 : 		 Новый альбом HELLOWEEN в 2025!

23 ноя 2023 : 		 HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом

27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке

11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023

10 май 2023 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

8 май 2023 : 		 HELLOWEEN введут в ЗСМ

27 апр 2023 : 		 MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»

26 апр 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

29 мар 2023 : 		 SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»

23 мар 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
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MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут темно и сыро, а у него — тепло!»



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MICHAEL KISKE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как продвигаются дела с записью нового материала HELLOWEEN:

«Мы работаем над этим. Мы как раз в процессе. Мы все сделаем. Я прилечу на Тенерифе (Испания) 3 января, чтобы начать работу над вокалом [в студии Mi Sueño, принадлежащей со-вокалисту HELLOWEEN Andi Deris], пытаясь разобраться с вокальными партиями. Иногда приходится писать тексты, а потом выяснять, кто что делает, и пробовать. Я с нетерпением жду этого, потому что сейчас здесь [в Германии] очень холодно, серо и темно. Так что я не против слетать туда на пару недель».




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