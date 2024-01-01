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Helloween

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Вокалист HELLOWEEN: «Хорошо, что у нас 2,5 вокалиста!»



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MICHAEL KISKE в недавнем интервью вновь обсудил то, как идет процесс работы над новым альбомом:

«Он уже довольно эволюционировал — появилось много песен. И поскольку у нас два с половиной основных вокалиста, мы стараемся понять, как лучше звучит и что лучше всего подходит каждому вокалисту. В общем, это весело. Как всегда весело. Так было и в прошлый раз [когда мы записывали альбом «Helloween» 2021 года]. Мы позволили Dennis Ward, который является, так сказать, креативным продюсером — не знаю, как это называется; он помогает в творческом процессе и все такое — он часто высказывал свои соображения. Он очень хорошо знает каждого из исполнителей.

Группа очень хаотична, поэтому нам всегда нужен кто-то, кто мог бы все немного организовать и все такое. Так что он обычно предлагает что-то, а потом мы пробуем, и если это звучит отлично и кажется прекрасным, то это здорово. Но иногда случается так, что я не чувствую себя комфортно или Andi считает, что я должен попробовать, и тогда мы так и делаем. Я к тому, что у нас бывает несколько таких ситуаций, когда мы оба собираемся попробовать, просто чтобы иметь представление, как это звучит. Это не соревнование или что-нибудь в этом роде, но есть определенные вещи, которые Andi делает намного лучше, а есть такие, где могу блеснуть я. Нужно просто определиться».

Когда интервьюер предположил, что «в этом и есть плюс двух вокалистов» в группе, он согласился.

«Мне это нравится. Мне это очень нравится. Когда впервые возникла такая идея [разделить вокал], я подумал: «Ну, это неправильно». Когда появились первые мысли о воссоединении, я подумал, что они хотят устроить тур «Keeper Of Seven Keys» или что-то в этом роде, только со мной и все такое, но так быть не может. Нельзя создать еще один HELLOWEEN в качестве соревнования с HELLOWEEN, которые существовали годами ранее. Так что это была замечательная идея. И единственный способ сделать это — всем вместе. И теперь мне это нравится, потому что не все перекладывается на мои плечи. Ты можешь все разделить, и особенно это касается живых выступлений. Если вы заболели, если один из вокалистов заболел, вы можете просто поменяться песнями или немного изменить сет-лист. Выбросить две песни вокалиста, который не справляется, поставить две песни другого вокалиста и даже обменяться... Я к тому, что мы с Andi общаемся глазами на сцене. Иногда, когда кто-то болен, ты просто на лету перекладываешь часть на другого человека. И ты все равно можешь сделать хорошее шоу, даже если один [из вокалистов] в полной заднице. То же самое с Kai — он тоже может брать на себя вокальные партии, что гораздо проще... И тебе не нужно так много петь. Если бы мне пришлось отыграть полный сет продолжительностью два с половиной часа, или, как в 2017 году, мы отыграли более трех часов — на концертах у нас было много видеоматериалов, — то, если делать это в одиночку, приходилось бы напрягаться по полной; это очень выматывает. А так — все получается легко. Мне это очень нравится. И больше никогда не хочу делать это как-то иначе!»




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