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Новости
*MASTODON расстались с гитаристом 160
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
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*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
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*MASTODON расстались с гитаристом 160
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 25
[= ||| все новости группы



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Helloween

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13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

3 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

27 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

25 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

21 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 фев 2025 : 		 Юбилейный сборник HELLOWEEN

31 янв 2025 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма»

17 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Хорошо, что у нас 2,5 вокалиста!»

13 дек 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 дек 2024 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет в феврале

12 дек 2024 : 		 MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут темно и сыро, а у него — тепло!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 ноя 2024 : 		 HELLOWEEN едут в юбилейный тур

1 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

11 окт 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

26 авг 2024 : 		 Drum-cam от HELLOWEEN

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

28 июл 2024 : 		 HELLOWEEN переиздают альбомы

22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

27 май 2024 : 		 GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN
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|||| сегодня

Обновленное видео HELLOWEEN



HELLOWEEN опубликовали HD-версию классического видео The Time of the Oath




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