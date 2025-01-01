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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 141
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Helloween

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2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

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10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

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27 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

25 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

21 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 фев 2025 : 		 Юбилейный сборник HELLOWEEN

31 янв 2025 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма»

17 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Хорошо, что у нас 2,5 вокалиста!»

13 дек 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 дек 2024 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет в феврале

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2 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 ноя 2024 : 		 HELLOWEEN едут в юбилейный тур

1 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

11 окт 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

26 авг 2024 : 		 Drum-cam от HELLOWEEN
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Басист HELLOWEEN представляет новый релиз



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Видео, в котором Markus Grosskopf представляет новый релиз HELLOWEEN, March Of Time: The Best Of 40 Years, доступно ниже:

CD One
“Walls Of Jericho/Ride The Sky”
“Metal Invaders”
“Victim Of Fate”
“How Many Tears”
“Eagle Fly Free”
“Halloween”
“A Tale That Wasn’t Right”
“Future World”
“March Of Time”
“Dr. Stein”
“Keeper Of The Seven Keys”

CD Two
“I Want Out”
“Kids Of The Century”
“Number One”
“Windmill”
“Sole Survivor”
“Perfect Gentleman”
“In The Middle Of A Heartbeat”
“Why?”
“Forever And One (Neverland)”
“Power”
“Steel Tormentor”
“Hey Lord!”
“I Can”
“If I Could Fly”
“Mr. Torture”
“Hell Was Made In Heaven”
“Light The Universe”

CD Three
“The Invisible Man”
“As Long As I Fall”
“Kill It”
“Where The Sinners Go”
“Are You Metal?”
“Nabataea”
“Straight Out Of Hell”
“Waiting For The Thunder”
“Heroes”
“My God Given Right”
“Pumpkins United”
“Best Time”
“Fear Of The Fallen”
“Skyfall”




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