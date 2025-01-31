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*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 44
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Helloween

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Концертное видео HELLOWEEN



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Future World, новое концертное видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live At Budokan", выпущенного 13 декабря на Reigning Phoenix Music (RPM) на двойном CD, тройном виниле, DVD, Blu-ray и в цифровом варианте:

01. Orbit
02. Skyfall
03. Eagle Fly Free
04. Mass Pollution
05. Future World
06. Power
07. Save Us
08. Kai's Medley [Walls Of Jericho, Metal Invaders, Victim Of Fate, Gorgar, Ride The Sky, Heavy Metal Is The Law]
09. Forever And One (Neverland)
10. Best Time
11. Dr. Stein
12. How Many Tears
13. Perfect Gentleman
14. Keeper Of The Seven Keys
15. Drumokan (*on Blu-ray/DVD only!*)
16. I Want Out

Michael Kiske: «Мне нравится позитивный посыл этой песни. Наше будущее будет светлым, но оно не упадет к нам в руки. Мы все должны найти свой собственный путь к будущему миру. В музыкальном плане это одна из самых ярких песен, которая гарантирует отличную атмосферу каждый вечер».




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31 янв 2025
S
SS-ULTRA
Лёбле всё-таки обалденный ударник!

просмотров: 191

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