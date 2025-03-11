10 мар 2025



Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»



MICHAEL KISKE в недавнем интервью вновь прокомментировал слухи о том, что его, якобы, рассматривали как кандидата в IRON MAIDEN:



«В то время у HELLOWEEN был тот же менеджмент, что и у IRON MAIDEN. Мы работали с Sanctuary Music, и Род Смоллвуд, примерно в это же время, также управлял HELLOWEEN. Так что некая связь была. Я был на свадьбе Рода Смоллвуда, и все ребята из IRON MAIDEN тоже присутствовали там. Там мы с ними и познакомились. Я несколько раз встречал Брюса в офисе и разговаривал с ним. Мы с ним вместе смотрели теннис в 1990-х, когда играл Борис Беккер. Я помню это. Так что некая связь была. Но никогда не было никаких обсуждений или разговоров на эту тему. Я узнал позже, много лет спустя, и я не могу сказать, правда ли это, — журналист сказал мне, я даже не помню, кто это был, — думаю, это мог быть французский интервьюер, так вот, он сказал, что у него было интервью с [басистом и основателем IRON MAIDEN] Steve Harris'ом о том, кто мог бы заменить Bruce Dickinson, когда он больше не будет участвовать в группе, и что я должен был оказаться одним из трёх в списке Steve Harris. Я не знаю, правда ли это, но, возможно, именно оттуда это и пошло. Забавно, что я даже смотрел это по телевизору, а в 1990-е годы у нас ещё были музыкальные телеканалы, и там было одно шоу о хард-роке и металле, и шоу вела красивая девушка, она сказала: "Это был просто слух, но теперь это вполне официально, что Michael Kiske — новый вокалист IRON MAIDEN". Я подумал: "Это интересно".



Никаких разговоров не было, и я думаю, что они вряд ли когда-либо серьёзно это рассматривали, потому что британцы очень националистичны, и идея заменить Bruce Dickinson в IRON MAIDEN немецким певцом вряд ли воплотилась бы в жизнь. Теоретически такое могло прийти в голову Стиву Харрису, но это надо спросить у него. Я не знаю, так ли это на самом деле. Могу только сказать, что один из интервьюеров сказал мне, что Steve Harris говорил что-то подобное. Но в наше время многим вещам уже нельзя верить. Кроме того, мы играли с IRON MAIDEN, и это был очень успешный тур. Кажется, это было в 1988-м или 1989-м. Кажется, это был тур IRON MAIDEN "Seventh Son Of A Seventh Son", и это был потрясающий тур. Публика очень хорошо приняла HELLOWEEN. Я помню это. Стиль музыки был подходящим. Так что тому, кому нравятся IRON MAIDEN, могут понравиться HELLOWEEN, и наоборот. Может быть, поэтому некоторые люди думали, что из этого может что-то получиться».



Он сказал, что вряд ли бы он согласился с перспективой заменить любимого вокалиста в известной во всём мире металлической группе:



«Мне было бы всё равно насчёт IRON MAIDEN без Bruce'a Dickinson'a, точно так же, как мне было всё равно насчёт JUDAS PRIEST без Rob'a. Я ничего не могу с этим поделать. Подобная смена вокалиста была удачной только в VAN HALEN. Мне нравится время David'a Lee Roth'a так же, как и время Sammy Hagar — может быть, эра Roth'a даже немного больше, потому что она вне времени, в то время как с Sammy всё звучит в стиле 1980-х. Как будто они хотели больше соответствовать звучанию 1980-х, но они оба одинаково великолепны и захватывающи в музыкальном плане. И это сработало. И мне нравятся обе фазы. Но чаще всего, когда мне нравится группа, и особенно когда я вырос на ней, а вокалист меняется, мне всё равно, потому что ты как бы связываешь звучание группы, её голос с вокалистом. Это всегда сложно сделать. Это сработало с HELLOWEEN — сработало и с HELLOWEEN [когда я покинул группу], потому что они выбрали вокалиста, не похожего на Kiske, чтобы заменить меня. Они выбрали кого-то со своим собственным стилем и своим собственным подходом. А группе нужен был кто-то вроде Andi Deris'a. Он лев по знаку зодиака. То есть он тот, кто берёт всё под контроль и ведёт за собой. И это было именно то, в чём группа нуждалась в те дни. Группа была в плачевном состоянии в последние два-три года моего пребывания в ней. Так что с HELLOWEEN это тоже сработало. Если бы это не сработало, мы бы сегодня не разговаривали. Но с большинством групп так не получается. Это очень сложная задача, особенно когда ты пытаешься найти вокалиста, похожего на предыдущего. Гораздо разумнее взять вокалиста, у которого есть свой собственный подход, свой собственный стиль — это более убедительно, чем копия другого певца».







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