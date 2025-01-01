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Новости
*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 21
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*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 17
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 17
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*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 16
*Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг 15
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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 21
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 19
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 17
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Helloween

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21 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 фев 2025 : 		 Юбилейный сборник HELLOWEEN

31 янв 2025 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

23 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма»

17 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Хорошо, что у нас 2,5 вокалиста!»

13 дек 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 дек 2024 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет в феврале

12 дек 2024 : 		 MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут темно и сыро, а у него — тепло!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

13 ноя 2024 : 		 HELLOWEEN едут в юбилейный тур

1 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

11 окт 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

26 авг 2024 : 		 Drum-cam от HELLOWEEN

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

28 июл 2024 : 		 HELLOWEEN переиздают альбомы

22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

27 май 2024 : 		 GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN

2 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

15 фев 2024 : 		 Новый альбом HELLOWEEN в 2025!

23 ноя 2023 : 		 HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом

27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке
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Обновленное видео HELLOWEEN



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HELLOWEEN опубликовали HD-версию классического видео “I Want Out”.




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