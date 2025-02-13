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*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Helloween

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13 фев 2025 : 		 Юбилейный сборник HELLOWEEN

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2 дек 2024 : 		 Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом

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13 ноя 2024 : 		 HELLOWEEN едут в юбилейный тур

1 ноя 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

11 окт 2024 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

26 авг 2024 : 		 Drum-cam от HELLOWEEN

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

28 июл 2024 : 		 HELLOWEEN переиздают альбомы

22 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

27 май 2024 : 		 GABBI GUN и MARC HUDSON исполняют хит HELLOWEEN

2 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

15 фев 2024 : 		 Новый альбом HELLOWEEN в 2025!

23 ноя 2023 : 		 HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом

27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке

11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023
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Юбилейный сборник HELLOWEEN



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HELLOWEEN отметят 40-летие творческой деятельности выпуском нового сборника March Of Time, который будет доступен с 28 марта на пяти винилах или трех CD:

CD1
“Walls Of Jericho/Ride The Sky”
“Metal Invaders”
“Victim Of Fate”
“How Many Tears”
“Eagle Fly Free”
“Halloween”
“A Tale That Wasn’t Right”
“Future World”
“March Of Time”
“Dr. Stein”
“Keeper Of The Seven Keys”

CD2
“I Want Out”
“Kids Of The Century”
“Number One”
“Windmill”
“Sole Survivor”
“Perfect Gentleman”
“In The Middle Of A Heartbeat”
“Why?”
“Forever And One (Neverland)”
“Power”
“Steel Tormentor”
“Hey Lord!”
“I Can”
“If I Could Fly”
“Mr. Torture”
“Hell Was Made In Heaven”
“Light The Universe”

CD3
“The Invisible Man”
“As Long As I Fall”
“Kill It”
“Where The Sinners Go”
“Are You Metal?”
“Nabataea”
“Straight Out Of Hell”
“Waiting For The Thunder”
“Heroes”
“My God-Given Right”
“Pumpkins United”
“Best Time”
“Fear Of The Fallen”
“Skyfall”




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 фев 2025
EvgenBriden
Это, конечно, круто... но все альбомы Helloween после 2000 года (включительно) пропали из ямузыки...

просмотров: 178

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