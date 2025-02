сегодня



Юбилейный сборник HELLOWEEN



HELLOWEEN отметят 40-летие творческой деятельности выпуском нового сборника March Of Time, который будет доступен с 28 марта на пяти винилах или трех CD:



CD1

“Walls Of Jericho/Ride The Sky”

“Metal Invaders”

“Victim Of Fate”

“How Many Tears”

“Eagle Fly Free”

“Halloween”

“A Tale That Wasn’t Right”

“Future World”

“March Of Time”

“Dr. Stein”

“Keeper Of The Seven Keys”



CD2

“I Want Out”

“Kids Of The Century”

“Number One”

“Windmill”

“Sole Survivor”

“Perfect Gentleman”

“In The Middle Of A Heartbeat”

“Why?”

“Forever And One (Neverland)”

“Power”

“Steel Tormentor”

“Hey Lord!”

“I Can”

“If I Could Fly”

“Mr. Torture”

“Hell Was Made In Heaven”

“Light The Universe”



CD3

“The Invisible Man”

“As Long As I Fall”

“Kill It”

“Where The Sinners Go”

“Are You Metal?”

“Nabataea”

“Straight Out Of Hell”

“Waiting For The Thunder”

“Heroes”

“My God-Given Right”

“Pumpkins United”

“Best Time”

“Fear Of The Fallen”

“Skyfall”







