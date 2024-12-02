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Вокалист HELLOWEEN обещает веселый альбом



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ANDI DERIS в интервью The Metal Command ответил на вопрос, каким получился новый материал по сравнению с прошлым альбомом:

«Я бы сказал, что он гораздо легче слушается, потому что в нем меньше выстроенного материала. Он, так сказать, больше струится по ветру. Он очень, очень позитивный, так что я бы скорее сказал, что это более жизнерадостный, счастливый HELLOWEEN, чем предыдущий альбом. Я думаю, что он немного более... да, на мой вкус, он не такой резкий, как последний альбом, что было круто — мне нравятся резкие вещи — но у нас должен быть какой-то аналог резких, более изматывающих вещей. Прошлый альбом, как по мне, был прекрасен для прослушивания - он был энергичным, тяжелым, местами сложным - но после его прослушивания требовалась пауза. Это было утомительно. После [прослушивания «Helloween»] мне нужна была передышка, если можно так выразиться. Мне нравилось, и я до сих пор его люблю, но он требует много сил. Думаю, следующий альбом будет гораздо более легким для прослушивания, его будет гораздо приятнее подпевать; в нем будет много мелодий. Так что я бы скорее описал его как более жизнерадостный, счастливый альбом HELLOWEEN. Это будет лучшим описанием.

Его сложно обрисовать, потому что в нем много скоростных и тяжелых вещей. Но когда я слушаю его, мне становится приятно. Я к тому, что это хороший знак. Не то чтобы мне было плохо, когда я слушал предыдущий альбом — я не об этом. Новый альбом веселый. Я слушаю его, и он веселит. Определенно».

Говоря о том, чему он и его коллеги по группе HELLOWEEN научились во время создания «Helloween» и что они улучшили в этот раз, Andi сказал:

«В первую очередь, я думаю, что ключевым словом будет уверенность. На последнем альбоме нам пришлось знакомиться друг с другом в новом составе, узнавать, как работать друг с другом, как работать вместе и бла-бла-бла, а в этот раз мы осознали: ладно, на самом деле у всех такие классные идеи; просто не надо контролировать друг друга. Нам не нужно торчать в студии на препродакшене два месяца, потому что каждый делал это самостоятельно. Давайте просто послушаем и скажем: «Вау, круто». Так что в этот раз мы были несколько ленивы и решили, что пре-продакшн мы сделаем сами дома, каждый в своей студии, и воспользуемся той техникой, которая есть. Интернет — это здорово, и вы можете проводить живые сессии онлайн, и это значительно упростило жизнь, потому что всем стало легче от того, что вы по-прежнему дома. Ты продолжаешь упорно работать, но ты дома. А как мы все знаем, когда ты дома, работа не причиняет столько боли, как если бы ты снова был в студии где-то в другом конце света, но не со своей семьей. А сегодня вы можете жить своей семейной жизнью, у вас есть восемь-девять часов в день в студии, и вы сами решаете, когда вам сделать перерыв, когда пойти и пообедать со своей дамой или сходить на пляж, как в моем случае. Это делает жизнь намного проще и приятнее, чем сидеть в чертовой студии снова и снова, каждый день в течение двух месяцев, только для пре-продакшна, который вы могли бы легко сделать дома вместе. Так что в этот раз я должен сказать, что есть доверие, которое мы заработали друг для друга, которое очень помогло сделать всё еще более легким. И я думаю, что это именно то, что вы услышите, когда будете перебирать песни и слушать их — вы почувствуете эту легкость: «Вау. Вау. Ладно, круто». Мне нравится такой материал. Это то, что нужно».

Затем он уточнил: «Я не хочу сказать, что хочу вернуться домой, когда я в туре. Поэтому мне не нравится идея лазерных шоу или чего-то подобного. Пока я могу ходить, я хочу быть на сцене. Но с точки зрения постановки, я должен сказать, что мне нравится та техника, которая у нас сейчас есть».

Что касается того, как HELLOWEEN удалось сделать, казалось бы, невозможное, сохранив счастливыми всех семерых участников группы, Andi сказал:

«Я думаю, единственное, что вам нужно принять, — это то, что вы разные люди. Думаю, это главная проблема, с которой мы столкнулись в те времена, потому что каждый ожидал от другого, что тот будет реагировать и иметь то же мнение, что и ты. И когда вы осознаете, что, окей, мы все разные люди, нужно принять, что у каждого, вероятно, есть своя точка зрения, хотя бы на миллиметр левее или миллиметр правее. И вы должны сесть и реально найти компромисс. Если вы принимаете, что все люди разные, это не так уж и плохо. Просто нужно смириться с тем, что ты сам можешь ошибаться то тут, то там, а другой, возможно, прав. А когда вы становитесь старше, у вас есть возможность сравнивать десятилетия, и вы понимаете: «Так, здесь я облажался, там я облажался, здесь я был не прав, здесь я был не прав». Тебе нужен этот опыт, и когда он у тебя есть, ты становишься немного скромнее, потому что знаешь, что сделал что-то не так, или знаешь, что не был прав в те дни, когда был здесь и там, и все такое, бла-бла-бла. Так что, если взять это за основу, всё получится. И вы просто садитесь с этими знаниями и пытаетесь найти решение, которое устраивает всех присутствующих в этой комнате. И да, за последние несколько лет всё прошло просто супер, никаких проблем. Даже если кто-то выходил из себя, полностью выходил из себя по какой-либо причине, опять же, этот кто-то реагировал не как в те времена, например, агрессией или чем-то подобным, а нормальными словами и говорил: «Эй, у меня тут небольшая проблема. Ты сказал то-то и то-то, и бла-бла-бла. И что ты имел в виду?» А потом следует объяснение, и вы говорите: «О, хорошо, всё в порядке. Спасибо»».




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2 дек 2024
C
Crane76
Да вроде у них все были весёлым детским садом
Like!2  Dislike!1
2 дек 2024
Corpsegrinder04
Последний вменяемый альбом был в 2003 году.
2 дек 2024
Гепард
Блин, а я на нового "Кипера" расчитывал. Ну да ладно, посмотрим, что испекут
2 дек 2024
olly71
Редкие старички у которых всё и сейчас в порядке и от которых ждёшь новой музыки. Кроме этих из стариков наверно только wasp и amorphis не обламали пока с новой музыкой и у URIAH HEEP просто какое то третье дыхание открылось последние три альбома просто блеск.
2 дек 2024
M
Mateas89
olly71, да ладно, у Дип Пурпле последний альбом тож отличный. У Европы шикарный. Блайнды оч даже неплоху пластинку выкатили. Flotsam & Jetsam играю круче, чем в молодости. Это из того, что сразу на ум пришло.
2 дек 2024
olly71
Mateas89, deep purple после ухода Блэкмора не слушал ни один альбом целиком а те отдельные песни которые всё же удавалось послушать всё не нравилось . Flotsam & Jetsam первые два альбома любовь навсегда всё остальное уже не торт . Про Блайднов это ты так пошутил ? их поздними альбомами людей пытать можно там с ума сойдёшь от скукоты.
2 дек 2024
M
Mateas89
olly71, поздними да, но новый - это лучшее со времен аж Night An The Opera.
2 дек 2024
Гепард
olly71, the Cure еще. 16 лет молчали, а потом как выдали крутой альбом

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