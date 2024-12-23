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Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма»



В недавнем интервью MICHAEL KISKE высказался о том, почему, по его мнению, человечество не извлекло уроков из истории, и мы продолжаем наблюдать, как одни и те же ситуации повторяются во всех частях света:



«Мы должны учиться в реальности, а не только в теории. Весь смысл существования этой планеты в том, чтобы научиться различать добро и зло. Поэтому вам нужно пережить подобные события. Мы не учимся на теории. Я имею в виду, что это видно на примере каждого поколения. Здесь, в Европе, молодые люди снова говорят о коммунизме или о вещах, которые уже доказали, что являются злом, потому что они не уважают индивидуальность. Они просто полностью лишают вас свободы, и вы становитесь марионеткой диктатуры. Коммунизм не будет лучше фашизма, националистических и фашистских систем. Он просто нарушает права и достоинство человека, но они снова на это ведутся, потому что у них не было такого опыта, потому что собственных мыслей им недостаточно.



Вся причина в том, что — и мне это не нравится; не то чтобы мне это нравилось, но я понимаю, почему так происходит, и я совершенно уверен, что Бог знает, что делает, — но мы должны учиться, мы должны учиться отличать добро от зла. Вот почему мы сталкиваемся со злом не только снаружи, но и внутри; у нас есть внутренняя тьма. Бог поместил тьму внутри каждого человека, чтобы мы с ней справились, научились справляться с ней, получили этот опыт и развили в себе добро. Точно так же, как если вы хотите нарастить мышцы, вам нужно поднимать вес. Вы знаете эти картинки — вам нужно сопротивление, чтобы развить определенные сильные стороны. Вы растете как личность больше всего благодаря проблемам, через которые вы проходите, как бы хреново это ни было. Но вы не можете проходить только через проблемы, вам также нужен и положительный опыт. Иначе вы станете похожи на брюзгу. Но нам нужны вызовы. Наши силы, которые мы должны развивать, нужно извлекать, их нужно запускать, и именно поэтому происходит так много дурных событий, потому что так или иначе, очевидно, они нужны нам, чтобы узнать, что правильно, а что нет. А некоторые люди идут другим путем, некоторые сами становятся темными, а некоторые прислушиваются к демонам. И это не так, как должно быть, и, наверное, это тоже не будет вечным, потому что рано или поздно они научатся. Я верю в это. А другие делают иной выбор.



Это школа. Земля — это очень суровая школа, которую нужно пройти».



Когда ведущий заметил, что наблюдения Kiske — «неоспоримые» и «самоочевидные истины», Michael согласился с ним.



«В глубине души мы знаем. Глубоко внутри мы все понимаем. Дело в том, что наше чувство истины заслонено огромным количеством дерьма — образованием, тем, чему нас учит общество. Мы не умеем думать самостоятельно. Мы всегда говорим, что думаем, но чаще всего просто повторяем то, что нам вбили в голову. Это требует усилий. Нужно потрудиться, чтобы на самом деле развить какие-то собственные мысли. И если вы уберете с дороги всю грязь - не всю, наверное, но большую ее часть — и начнете прислушиваться к своему сердцу, вы сможете определить, что правильно, а что нет. Мы знаем, потому что все мы вышли из разных точек. Мы все дети Божьи. Поэтому мы знаем истину. Нам просто нужно избавиться от всей этой чепухи, от всех этих иллюзий, которые мы вживили себе в голову и в душу. Это похоже на поиск того, кто вы есть на самом деле. Чем больше вам это удается, тем больше вы видите сквозь всю окружающую ложь.



Зло существует, потому что это единственный путь к развитию добра. Тьма существует, потому что это единственный способ увидеть, что такое свет». Когда вы пережили предательство со стороны друзей, вы оцениваете дружбу совсем по-другому, не так ли? Когда у вас наконец-то появляются настоящие друзья, люди, которым вы можете доверять. И опыт противоположного помогает оценить его, чтобы увидеть, что значит ненависть. Это заставляет тебя понять, насколько важна любовь».







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