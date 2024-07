сегодня



HELLOWEEN переиздают альбомы



В честь 40-летия HELLOWEEN и BMG выпустят переиздания своих ранних работ. За новое звучание отвечал Sascha "Busy" Bühren,



Michael Weikath: «Для нас было важно представить нашим поклонникам работу раннего периода в современной акустической и визуальной форме. Sascha проделал исключительную работу и адаптировал записи к сегодняшним стандартам качества».



Первая серия вышла 26 июля — это обновленные версии "Walls Of Jericho", "Keeper Of The Seven Keys Part I" и "Keeper Of The Seven Keys Part II". 30 августа будут выпущены

* "Pink Bubbles Go Ape", "Chameleon" и "Master Of The Rings". 27 сентября выйдут "Time Of The Oath", "Better Than Raw" и "Metal Jukebox".







