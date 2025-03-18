Обновленное видео HELLOWEEN

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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Helloween

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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 мар 2025
father
Они бы лучше все альбомы вернули на площадки, а то половина дискографии то появляется, то исчезает
Like!1

просмотров: 63

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