SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард



Клип SYSTEM OF A DOWN "Toxicity" преодолел отметку в миллиард просмотров на Ю-тубе. Клип был загружен в октябре 2009 года и стал вторым, достигшим этой отметки видео из репертуары коллектива.







