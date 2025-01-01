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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 241
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 28
*Новое видео BEHEMOTH 25
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System of a Down

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31 янв 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

29 янв 2025 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Чем меньше давления, тем больше мы сделаем»

27 янв 2025 : 		 Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?

22 ноя 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпоха»

2 ноя 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время»

6 окт 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»

27 сен 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA

26 сен 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене

19 сен 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы

19 сен 2024 : 		 Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»

22 авг 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»

11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»

30 апр 2024 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 апр 2024 : 		 SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'

11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе

8 дек 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой

26 окт 2023 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»

24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN
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SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард



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Клип SYSTEM OF A DOWN "Toxicity" преодолел отметку в миллиард просмотров на Ю-тубе. Клип был загружен в октябре 2009 года и стал вторым, достигшим этой отметки видео из репертуары коллектива.




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