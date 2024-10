сегодня



Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»



SHAVO ODADJIAN в недавнем интервью вновь коснулся темы малой творческой активности SYSTEM OF A DOWN:



«У нас было одно шоу в 2023-м году. В 2024-м году у нас было два шоу. Я надеюсь, что в 2025-м году у нас будет от четырёх до семи шоу. Так что постепенно мы будем проводить всё новые и новые концерты. Но, по крайней мере, что-то происходит. Так что я возьму от этого всё, что смогу.



Я люблю других ребят из группы, я люблю музыку и мне нравится этим заниматься. Я бы делал это каждый день, но для того, чтобы делать то, что мы делаем, нужны четыре человека. И я уважаю желания и чувства каждого, и если кто-то не готов, то он не готов. Я не могу заставить их, чувак. И никто не должен. И это не потому, что я ненавижу, или кто-то ненавидит, или есть проблема. Ничего такого нет. Просто не тот момент. Когда он наступает, он наступает.



Мы не рассорились. Люди думают, что мы расстались, потому что не делаем музыку. Да, у нас есть творческие разногласия, и такое бывает. Но это не значит, что мы не можем быть вместе на сцене и не можем вместе репетировать. А с John'ом я общаюсь ежедневно — мы с ним как братья. И я люблю двух других участников. Я не так часто с ними вижусь, но когда я их вижу, мы как будто никогда не переставали тусоваться вместе. Это такой тип дружбы. Мы всегда будем друзьями, несмотря ни на что!»







