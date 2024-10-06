Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 12
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 12
*Фрагмент нового релиза BEHEMOTH 11
*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 11
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



6 окт 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»

27 сен 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA

26 сен 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене

19 сен 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы

19 сен 2024 : 		 Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»

22 авг 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»

11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»

30 апр 2024 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 апр 2024 : 		 SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'

11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе

8 дек 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой

26 окт 2023 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»

24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN

9 мар 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом

25 окт 2022 : 		 SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году

19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»



zoom
SHAVO ODADJIAN в недавнем интервью вновь коснулся темы малой творческой активности SYSTEM OF A DOWN:

«У нас было одно шоу в 2023-м году. В 2024-м году у нас было два шоу. Я надеюсь, что в 2025-м году у нас будет от четырёх до семи шоу. Так что постепенно мы будем проводить всё новые и новые концерты. Но, по крайней мере, что-то происходит. Так что я возьму от этого всё, что смогу.

Я люблю других ребят из группы, я люблю музыку и мне нравится этим заниматься. Я бы делал это каждый день, но для того, чтобы делать то, что мы делаем, нужны четыре человека. И я уважаю желания и чувства каждого, и если кто-то не готов, то он не готов. Я не могу заставить их, чувак. И никто не должен. И это не потому, что я ненавижу, или кто-то ненавидит, или есть проблема. Ничего такого нет. Просто не тот момент. Когда он наступает, он наступает.

Мы не рассорились. Люди думают, что мы расстались, потому что не делаем музыку. Да, у нас есть творческие разногласия, и такое бывает. Но это не значит, что мы не можем быть вместе на сцене и не можем вместе репетировать. А с John'ом я общаюсь ежедневно — мы с ним как братья. И я люблю двух других участников. Я не так часто с ними вижусь, но когда я их вижу, мы как будто никогда не переставали тусоваться вместе. Это такой тип дружбы. Мы всегда будем друзьями, несмотря ни на что!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 окт 2024
Corpsegrinder04
Да пох на вас, заепли своим нытьём уже. Пиздуйте в Арцах со своим ансамблем песни и пляски.

просмотров: 136

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом