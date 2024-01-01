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System of a Down

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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»



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SERJ TANKIAN в интервью Loudwire Nights ответил на вопрос о том, способствовала ли шумиха вокруг его недавно вышедших мемуаров "Down With The System" обсуждению возможности записи новой музыки группы:

«Не особо. Нет. Мы как старый паровоз. Мы занимаемся своими делами. Мы встречаемся на репетициях, шутим, едим, играем нашу музыку, отыгрываем концерт. Мы знаем друг друга очень долго. Всё это — мнение одного человека, которое он высказывает по-своему, а у другого своё мнение. У всех своя правда. И она такая, какая есть. Я чувствую себя очень привилегированным и счастливым, что у меня есть такие партнёры, с которыми я работаю так долго. А идея о том, что все должны постоянно во всем соглашаться, будь то гастроли, запись или что-то ещё, — это за гранью моего понимания. Некоторые люди говорят: "Но ведь так и должно быть в группе. Это одно целое". Нет, это не так. Мой опыт говорит об обратном. Я занимаюсь этим уже 30 лет, и я встречал сотни, если не тысячи, других групп, и могу сказать, что это не так. Но здорово найти компромисс, даже если мы делаем только то, что все четверо хотят делать, и это может быть одно шоу или два шоу в год, или что угодно — мероприятие, запись и т. д., и я буду рад чему угодно. Это прекрасно.

Есть группы, которые гастролируют круглый год, выпускают пластинки каждый год или два года, и влияние на музыку многих из них не было таким сильным, как у SYSTEM OF A DOWN. Чтобы повлиять на жизнь людей или на саму музыку, не нужно делать миллион дел. Достаточно сделать одну правильную вещь».

Он также затронул тему своего нежелания отправляться в полноформатное турне, как он и его коллеги по SYSTEM OF A DOWN делали это в ранние годы существования группы:

«Мы обсуждали возможные выступления, и я ясно дал понять, что не являюсь большим поклонником постоянных гастролей по многим причинам. И я не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что я уже много раз говорил об этом, но когда мы даём отдельные концерты в разных местах, это увлекательно. Это то самое удовольствие, которого мне не хватало в гастролях, когда это просто событие. И оно становится особенным. И самое забавное, что ценность группы растёт в геометрической прогрессии, чем мы меньше гастролируем. Есть группы, которые гастролируют как сумасшедшие, но они не являются хедлайнерами, и они дают около 200 концертов в год. И возможно им стоило бы остановиться на некоторое время. Я не знаю. Мы не играем в игру спроса и предложения. Мы просто занимаемся тем, что мы как люди хотим делать с нашими собственными жизнями. И всё получается именно так, как получается. Внутри группы не все довольны ситуацией, когда мы не проводим туры или не записываемся. Но как уж есть. Но лучше, когда происходят какие-то отдельные особенные события, а не начинается рутина».




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