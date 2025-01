27 янв 2025



Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?



Shavarsh "Shavo" Odadjian в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, обсуждают ли SYSTEM OF A DOWN вариант записи новой пластинки:



«Я не знаю. Мы говорим об этом периодически, но я не знаю, случится это или нет. Если да, то это прекрасно. Но если это произойдёт, альбом должен быть потрясающим. Это не может быть просто наш риффинг. Потому что нам есть на что равняться, брат. Это заставляет нас понервничать. 20 лет назад последняя наша пластинка получила «Грэмми». Это должно быть действительно самое лучшее, что только возможно. И я не говорю, что этого не может быть или что мы не готовы к этому — мы готовы. У Daron'a, наверное, тысячи, сотни песен. У Serj'a, вероятно, есть много песен в загашнике. Лично у меня нет готовых песен, но есть риффы, которые неплохо звучат вместе, а потом мы их аранжируем. Это мой стиль сочинения, когда речь идёт о SYSTEM. И у меня много чего накопилось.



Так что я не знаю. Я не могу ничего обещать. Мы ничего не решили. Как я уже сказал, никакого давления нет. Мы подумали: "Давайте соберёмся вместе. Давайте отыграем эти концерты, посмотрим, как всё получится". Мы ещё не давали столько концертов... В этом году мы дадим больше концертов, чем за последние семь лет вместе взятые. Так что для начала нужно отыграть эти шоу и посмотреть, куда это нас приведёт».



По поводу того, что потребуется SYSTEM OF A DOWN для работы над новым альбомом, Shavo сказал:



«Если бы мы приступили к такому проекту, брат, то нужно было бы договориться о том, как всё будет происходить, ещё до того, как мы начнём. Вряд ли бы мы стали с бухты-барахты говорить: "У меня есть песня". Это было бы не так. Скорее всего, мы бы сказали: "Это своего рода стратегический план... Ты напишешь столько-то, мы сделаем то-то, а я сочиню свой материал, и мы посмотрим, что из этого получится, и мы разделим всё вот таким образом, и тот, кто напишет это, получит столько-то..." Понимаете, о чём я? Скорее всего, мы всё это обсудим непосредственно перед процессом. Но, как я уже сказал, я просто размышляю. Я не говорю, что это произойдёт. Вы задали вопрос, и я на него отвечаю. Надеюсь, это не превратится в кликбейт: "Shavo сказал, что мы готовим альбом". Это не так. Ничего из этого не подтверждено. Ничего такого нет. Мы даже не говорили об этом... Мы предполагаем, что если это произойдёт, то будет примерно вот так в теории. Но никто ничего не планировал. Потому что люди будут на меня наезжать и говорить: "Почему ты это сказал?" Я отвечу: "Я этого не говорил. Это было вырвано из контекста".



На этом я закончу. Ни в чём нельзя быть уверенным. Я не говорил, что мы готовим альбом. В этом году мы отправимся в турне. Мы собираемся повеселиться. Мне не терпится побывать в этих городах. Не могу дождаться поездки в Южную Америку».







+0 -4



( 3 ) просмотров: 434