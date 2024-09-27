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System of a Down

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Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA



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SHAVO ODADJIAN в программе "Wired In The Empire" выбрал, какой альбом METALLICA ему ближе — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":

«Лично я больше слушал "Master Of Puppets", но на "Ride The Lightning" есть несколько потрясающих песен, которые, бесспорно, являются одними из величайших металлических песен, когда-либо написанных. Эти два альбома не только вдохновили меня, но я до сих пор их слушаю. Вот чем они являются для меня. И именно тогда я понял, насколько они хороши. Так что сравнивать очень сложно. Это разные звери. "Master", на мой взгляд, более коммерческий, и это совершенно не реклама, но, на мой взгляд, он более коммерческий, потому что там больше запоминающихся элементов и песен, потому что там есть риффы, которые... Но в "Ride The Lightning" тоже были длинные композиции, как и в "Master".

Выбрать очень сложно, брат. Но "Ride" был первым альбомом, который я послушал. Я надел наушники и просто, чёрт возьми, погрузился в него и позволил ему захватить тебя... "Fade To Black" была из тех песен, что вызывают слёзы, из серии: "Слёзы текут, и я не знаю, что происходит" — всё в таком духе. У альбома своя атмосфера, брат, и они создали его без каких-либо реальных планов на будущее. Они сделали это. У них получилось именно это, и мне это нравится».

Когда ведущий спросил, считает ли он "Ride The Lightning" лучшим из двух этих альбомов, басист ответил:

«Я не знаю. Я не могу этого сказать. Я и не говорил этого. Это сложно, потому что я слушал их одинаково много. В "Ride" для меня больше композиций, которые не запоминаются, это просто композиции. Но на "Master" есть более запоминающиеся мелодии... "Orion" — это просто невероятно. Это просто шедевр на пластинке».

После того, как ведущий сказал, что "Orion" выводит "Master Of Puppets" на новый уровень, Shavo согласился:

«Знаешь что? Теперь, когда ты это сказал, я соглашусь с тобой по поводу "Master", потому что "Orion" есть на "Master". И в этом споре я приму ту же сторону из-за песни "Orion". Это потрясно. Эти люди написали её и до сих пор сочиняют песни, до сих пор их исполняют, это круто».




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27 сен 2024
gravitgroove
классно, брат!

просмотров: 176

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