сегодня



SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»



SERJ TANKIAN в недавнем интервью спросили, не огорчает ли его то, что он и его коллеги по группе до сих пор не смогли записать новый студийный альбом, спустя почти два десятилетия после выхода пластинок "Mezmerize" и "Hypnotize", вышедших в 2005 году:



«Я продолжаю заниматься творчеством и создавать музыку, искусство и делать то, что мне суждено. И если появится возможность поработать вместе на равноправной основе, в правильном ключе, с правильными вибрациями и правильным влиянием, мы это сделаем.



В 2020 году мы выпустили две песни, потому что во время COVID Азербайджан вторгся в Арцах и Армению, и люди не знали о том, что происходит, поэтому мы использовали группу и выпуск новой музыки как возможность распространить информацию, и нам это удалось. Надеюсь, что не только уничтожение наших людей заставит SYSTEM OF A DOWN сочинять новую музыку, но я думаю, что когда это время наступит, — а я не знаю, наступит ли оно вообще, — это было бы замечательно. Но я не расстраиваюсь по этому поводу, потому что так тому и быть. Когда все элементы сходятся, тогда всё получается. Когда нет — этого и не должно происходить».



На вопрос, не будет ли он против того, чтобы SYSTEM OF A DOWN продолжали существовать без него, с другим вокалистом на его месте, Serj ответил:



«Абсолютно не против. Я предлагал им такую возможность и очень поддерживал их на протяжении многих лет. Если они захотят это сделать, если они захотят продолжать деятельность в таком ключе, который мне не подходит, — например, если они захотят много гастролировать, а я просто хочу дать пару концертов в разных местах, потому что я не люблю много гастролировать, то, если честно, если они захотят это сделать, я поддержу их. Я не уверен, что они хотят этого. До сих пор они этого не делали, и я думаю, что это повлияет на престиж и наследие самой группы, но как друг и человек, который очень заботится о своих партнёрах, я был бы не против».



Насчёт того, что именно в четырёх участниках SYSTEM OF A DOWN как в личностях в их совместной алхимии делает группу такой великой как единое целое, он сказал:



«Всё, что представляет собой каждый человек — от его личности, стиля игры, до того, как он думает, что чувствует, и всё это в совокупности и делает SYSTEM OF A DOWN тем, чем они являются. Если вы уберёте какую-то частицу из этого состава, это будет уже не SYSTEM OF A DOWN. Её можно назвать SYSTEM OF A DOWN, но на самом деле это будет не SYSTEM OF A DOWN. Даже упрямство и творческие разногласия, борьба противоположностей, маниакальность, спокойствие, всё вышеперечисленное — это и делает нас теми, кем мы являемся».







+0 -0



просмотров: 80