Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 23
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 18
*Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!» 18
*MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое» 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»

30 апр 2024 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 апр 2024 : 		 SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'

11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе

8 дек 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой

26 окт 2023 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»

24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN

9 мар 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом

25 окт 2022 : 		 SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году

19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»

25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

3 апр 2022 : 		 MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»

24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»



zoom
SERJ TANKIAN в недавнем интервью спросили, не огорчает ли его то, что он и его коллеги по группе до сих пор не смогли записать новый студийный альбом, спустя почти два десятилетия после выхода пластинок "Mezmerize" и "Hypnotize", вышедших в 2005 году:

«Я продолжаю заниматься творчеством и создавать музыку, искусство и делать то, что мне суждено. И если появится возможность поработать вместе на равноправной основе, в правильном ключе, с правильными вибрациями и правильным влиянием, мы это сделаем.

В 2020 году мы выпустили две песни, потому что во время COVID Азербайджан вторгся в Арцах и Армению, и люди не знали о том, что происходит, поэтому мы использовали группу и выпуск новой музыки как возможность распространить информацию, и нам это удалось. Надеюсь, что не только уничтожение наших людей заставит SYSTEM OF A DOWN сочинять новую музыку, но я думаю, что когда это время наступит, — а я не знаю, наступит ли оно вообще, — это было бы замечательно. Но я не расстраиваюсь по этому поводу, потому что так тому и быть. Когда все элементы сходятся, тогда всё получается. Когда нет — этого и не должно происходить».

На вопрос, не будет ли он против того, чтобы SYSTEM OF A DOWN продолжали существовать без него, с другим вокалистом на его месте, Serj ответил:

«Абсолютно не против. Я предлагал им такую возможность и очень поддерживал их на протяжении многих лет. Если они захотят это сделать, если они захотят продолжать деятельность в таком ключе, который мне не подходит, — например, если они захотят много гастролировать, а я просто хочу дать пару концертов в разных местах, потому что я не люблю много гастролировать, то, если честно, если они захотят это сделать, я поддержу их. Я не уверен, что они хотят этого. До сих пор они этого не делали, и я думаю, что это повлияет на престиж и наследие самой группы, но как друг и человек, который очень заботится о своих партнёрах, я был бы не против».

Насчёт того, что именно в четырёх участниках SYSTEM OF A DOWN как в личностях в их совместной алхимии делает группу такой великой как единое целое, он сказал:

«Всё, что представляет собой каждый человек — от его личности, стиля игры, до того, как он думает, что чувствует, и всё это в совокупности и делает SYSTEM OF A DOWN тем, чем они являются. Если вы уберёте какую-то частицу из этого состава, это будет уже не SYSTEM OF A DOWN. Её можно назвать SYSTEM OF A DOWN, но на самом деле это будет не SYSTEM OF A DOWN. Даже упрямство и творческие разногласия, борьба противоположностей, маниакальность, спокойствие, всё вышеперечисленное — это и делает нас теми, кем мы являемся».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом