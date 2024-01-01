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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 47
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
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System of a Down

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Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы



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Вокалиста SYSTEM OF A DOWN Serj'a Tankian'a, продвигающего недавно вышедшие мемуары "Down With The System", спросили в новом интервью The Jesea Lee Show, что потребуется ему и его коллегам по группе, чтобы выпустить новый студийный альбом спустя почти два десятилетия после появления пластинок "Mezmerize" и "Hypnotize", вышедших в 2005 году. Он ответил:

«Равноправный подход ко всему внутри коллектива. Другими словами — больше равенства в плане авторства музыки, в плане разделения обязанностей, включая издательскую деятельность, в плане идей, в плане совместного видения будущего — всё в таком духе.

Это есть в книге. Мы в шутку называем это моим манифестом, в нем записаны подробные пункты, потому что много лет назад, когда у меня было несколько новых песен, которые, как я думал, отлично подойдут для SYSTEM, я дал их послушать ребятам. Я сказал: "Ребята, у меня есть идея, видение, другое направление, которое, я думаю, будет очень полезно для группы". И я представил этот план — мы называем его манифестом в книге почти полушутя, но в итоге презентовать манифест рок-музыкантам — это... [Смеётся]. Видимо, с нами это не работает, просто не вариант. Но я пытался привнести в SYSTEM те же принципы равноправия, которые мне нравятся как активисту во всём, что я делаю. И в тот момент из этой затеи ничего не получилось, но, возможно, когда-нибудь всё-таки получится. Посмотрим».




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