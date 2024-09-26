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System of a Down

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Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене



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В рамках недавней беседы Revolver с вокалистом SYSTEM OF A DOWN Serj'ом Tankian'ом у него спросили, каким был самый неловкий момент на сцене в его карьере:

«В один из моих дней рождения мы выступали в Питтсбурге. В начале существования SYSTEM я выпивал или курил перед выходом на сцену - это меня раскрепощало, и я был в порядке. Потом я надолго перестал курить травку. В тот день рождения Daron [Malakian, гитарист SYSTEM OF A DOWN] позвал меня в свой автобус и сказал: «Братан, давай вместе покурим кальян перед концертом». Сейчас он вечно жалеет об этом кальяне, потому что я был очень накурен. Я так накурился, что воспринимал всю нашу музыку как танцевальную, когда мы были на сцене.

Я не мог распознать песни на слух, поэтому не помнил текстов ни одной из них. Это было самое неловкое шоу в истории. Они играли балладу, а я кричал. Потом они играли тяжелую песню, а я бормотал — до такой степени, что зрители просили меня, пожалуйста, не забыть слова следующей песни. И каждый раз, когда я обращался к кому-нибудь из ребят за помощью с текстом, я видел, как они произносят слова, но не слышал их — и тогда я просто начинал смеяться. Но я был настолько под кайфом, что мне было наплевать. После этого мне стало жаль и группу, и зрителей. Они никогда не были так разочарованы».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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26 сен 2024
gravitgroove
хочется увидеть его выступление в ресторане "Бакинский Бульвар"!
Like!1
26 сен 2024
Corpsegrinder04
Накурился и накурился с кем не бывает. Главное , чтобы по укурке потом с гандоном в жопе не проснулся и в политику не ударился.

просмотров: 469

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