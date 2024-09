сегодня



Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»



SHAVO ODADJIAN в недавней беседе ответил на вопрос о том, существует ли возможность того, что SYSTEM OF A DOWN однажды выпустят новую пластинку:



«Слушай, брат, моя дверь всегда открыта. У меня есть сотня риффов наготове, если понадобится. Как бы то ни было, Daron сочиняет, и у него уже есть готовые песни, и я чертовски его уважаю, чувак. Этот чувак — чертовски крутой автор песен. А у Serj'a были песни, которые он приносил уже готовыми. Просто песни Serj'a немного отличались от стилистики SYSTEM. Поэтому мы использовали некоторые из них, но не все. И мне кажется, что именно это и стало причиной размолвок. Никто ни с кем не ругался. Не было такого, чтобы кто-то замутил с чьей-то девушкой или нагрубил... Не было ничего такого, к чему нельзя было бы относиться спокойно. Мы по-прежнему дружны друг с другом. Мы выходим на сцену. Мы любим друг друга. Так что так будет всегда. Я хочу всегда играть с ними на концертах. И никогда не знаешь, брат. Я всегда буду оставлять эту дверь открытой. Она не должна быть закрыта».



Он добавил, что ему чертовски обидно, что новая музыка SYSTEM OF A DOWN не выходит:



«Мы же можем сделать много всего. Мы пришли в студию и записали две песни четыре года назад. Как же круто они звучат, чувак. Я имею в виду, что из подобной фигни может получиться целый альбом. И мы можем написать ещё более сумасшедшие песни. Всё получилось быстро. Daron принес несколько штук — бум, бум, бум — и песня готова. На всё про всё ушло где-то два дня. Представьте себе, если бы мы сочиняли настоящую музыку с прицелом на альбом. Потому что мы сочиняем альбомы. Мы не авторы песен. Мы — авторы песен, из которых создаются альбомы. Всё дело в композиции альбома».







