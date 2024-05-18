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System of a Down

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|||| 18 май 2024

Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе



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В новом интервью программе "Q" на канадском радио CBC Radio One вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian, продвигающий свои мемуары "Down With The System", рассказал о том, как развивались его отношения с основным автором песен группы, гитаристом Daron'ом Malakian'ом:

«Изменение взаимоотношений происходило годами, группа развивалась, обрела успех, и это произошло за 25–30 лет. За это время многое меняется.

Daron всю жизнь занимается музыкой, он невероятно серьёзно относится к своему делу, он защищает свою музыку и уязвим из-за неё. Эти вещи идут рука об руку. Так что именно из-за этого, я думаю, начались некоторые творческие разногласия между нами. А ещё это наше развитие. Послушайте, когда мы с Дароном начали работать вместе, я особо не сочинял инструментальную музыку — в основном я писал тексты; я был автором текстов, я был певцом. А он не писал тексты, он просто сочинял музыку. Но со временем, когда я стал играть на большем количестве музыкальных инструментов и стал автором песен/композитором, а он стал писать больше текстов, мы начали как бы заходить на территорию друг друга. И я был не против этого. Если он писал тексты, я старался поощрять его писать больше, потому что я верю в творческий рост. Я верю в развитие. Я не верю в то, что всё остается неизменным ради музыки, иначе музыка становится одним и тем же снова и снова. Это движение вперёд необходимо в жизни каждого артиста или каждой группы. Так что я был очень рад этому. И я хотел бы получить что-то взамен. Но этого не произошло, и это разочаровало. И со временем это стало причиной творческих разногласий по поводу пути группы».

На вопрос, почему он решил написать об этом в своей книге, Serj ответил:

«Многое из этого было обнародовано в сенсационном формате средствами массовой информации, в основном музыкальными, и я бы хотел представить это в правильной ключе, но с любовью, с балансом и пониманием того, что такие вещи случаются. Это нормально. Когда существуют отношения, появляются разногласия по поводу того, как вы хотите двигаться дальше, будь то группа или брак, или что бы то ни было. И такое случается. Поэтому я хотел убрать этот аспект, убрать сенсационный аспект из всего этого и сказать, что просто я так смотрю на вещи».

Tankian также затронул тему того, что SYSTEM OF A DOWN периодически гастролируют с момента окончания перерыва в 2011 году, но за последние 19 лет успели записать только две песни — "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz". Они были выпущены в ноябре 2020 года, эти треки были созданы из-за военного конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а все вырученные средства пошли на гуманитарные нужды на родине SYSTEM OF A DOWN — в Армении. Вместе с другими пожертвованиями от фанатов на их социальных страницах они собрали более 600 000 долларов.

«Мы не записывали новую музыку. Мы выпустили только две песни, когда в 2020 году Азербайджан вторгся в Арцах, Нагорный Карабах, потому что нам казалось, что азербайджанские тролли, спонсируемые правительством, захватили социальные сети и новостные каналы, а о жертвах этих нападений никто не знал. Мы стали одержимы идеей донести эту информацию до людей, потому что видели, как страдают наши люди. Поэтому мы выпустили эти две песни и пожертвовали большую часть выручки на эти цели».




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18 май 2024
K
KillTimer
Сержик голова! Умнейший человек и гениальный музыкант, каких мало.
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просмотров: 3124

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