Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпоха»



SHAVO ODADJIAN в интервью "New & Approved" рассказал о принадлежности к так называемому жанру «ню-металл», который достиг своего пика в конце 1990-х и начале 2000-х:



«Кто-то недавно спросил меня о том, как я отношусь к термину "ню-металл". А у меня другой взгляд на него. Это не стиль. Это эпоха, когда группы играли тяжёлую музыку, но делали это иначе. Они не стали брать за основу хэви 1980-х. Они смешивали рок-металл с чем-то другим, будь то хип-хоп, панк-рок, эклектика, сложные, прогрессивные вещи, психоделический прог. Было много всякого. Например, DEFTONES привнесли вибрации PORTISHEAD в металл. Это чертовски круто. Сейчас на TikTok появился целый стиль — музыка в стиле DEFTONES.



Если ты подумаешь об этом, братишка, даже несмотря на то, что нас немного принижали — ню-металл какое-то время считался дрянным стилем, но каждая музыкальная эпоха развивалась именно так, сначала она появляется и всё круто. А затем возникают группы, которые разрушают эту крутую атмосферу... Хэви-металл был прекрасен в 1980-х. Потом появились группы, которые его испортили, появились более пошлые глэм-металлические группы. Я не хочу называть их названия, но появились совсем никудышные группы».







