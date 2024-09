сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы



JOHN DOLMAYAN девятого октября выпустит новые комиксы "Dead Samurai", за обложку которых отвечал Bill Sienkiewicz ("New Mutants", "Moon Knight", "Elektra: Assassin"), а иллюстрации создал Ryan Benjamin ("Star Wars", "Iron Man", "Batman", "Wonder Woman").



«В “Dead Samurai" у меня появился шанс объединить две мои любимые стихии: феодальную Японию и зомби! Надеюсь, людям понравится это захватывающее произведение!»







