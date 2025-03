сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»



JOHN DOLMAYAN в недавнем интервью ответил на избитый вопрос о том, будет ли от группы что-то новое:



«Я не знаю, хочу ли я [новый альбом SYSTEM] на данный момент. Слишком много драматизма. А мне нравится выходить в свет, хорошо проводить время с друзьями и играть на концертах. И я не хочу, чтобы это исчезло. Чтобы я снова записал альбом с SYSTEM, должны быть очень четкие принципы»



На вопрос о том, не было ли проблемой в прошлом то, что разные участники SYSTEM OF A DOWN имеют разные политические взгляды и мнения, когда нужно было собраться вместе и создать новую музыку, John сказал:



«Да, у нас были проблемы с этим, потому что Serj очень откровенен. И он придерживается одного образа мышления. С некоторыми его взглядами мы согласны - как и вся группа - с некоторыми нет. С некоторыми моментами мы полностью совпадаем. Моя система убеждений немного отличается.



С Serj'ем мы не хотим, чтобы это было единственной точкой внимания, потому что мы не считаем, что это единственный элемент SYSTEM OF A DOWN. Это важная часть группы. Справедливость — это тоже важная часть. Справедливость не имеет политики. Она либо справедлива, либо несправедлива. У нее нет политической принадлежности. Она либо есть, либо ее нет. Есть много составляющих — мораль. Так что мы просто не хотели, чтобы это было единственным центром внимания. А Serj проводил много времени, говоря о политических проблемах со сцены. Лично мне это нравится. Чем больше он увлекался, тем больше сходил с ума, и я считаю, что все, что страстно демонстрируется, стоит внимания — даже если я с этим совершенно не согласен. Если ты по-настоящему увлечен идеей, я хочу знать, что ты думаешь. Так что мне нравится эта часть. Но остальные члены группы, да и я тоже, чувствовали, что это слишком сильно задевает нас.



В своей лирике мы рассказываем не только о политике - мы поем о любви, смерти, ненависти, глупостях, бессмысленных вещах, художественных и безумных явлениях. Именно все эти вопросы делают SYSTEM OF A DOWN такими уникальными. Поэтому мы не хотели, чтобы в центре внимания была политика. Но в то время Serj хотел поговорить только об этом. Так что мы оказались в странной ситуации, когда не хочется ограничивать то, что он может сказать, но и не хочется ограничивать то, что люди подумают об этом. И еще, вы должны понимать, что когда мы только появились, никто не знал, кто такие армяне. Мы — бывший Советский Союз, коммунистическая страна, которая более ста лет ведет ожесточенную борьбу с врагом, который является одним из крупнейших союзников Соединенных Штатов. У нас там ракетные базы. Давайте подумаем. Это очень консервативный образ мышления — особенно в начале 2000-х годов. И маятник качнулся до абсурда. Но это были не популярные мнения. Zack De la Rochas, Serj Tankians, они не были популярными в народе. Это потом они стали популярными, но в то время они таковыми не были. И я понимаю, что тогда я был согласен с этим больше, чем в более позднее время, потому что я чувствовал, что как только это превращается в статус-кво в популярном мнении, тогда вы должны реально изменить свой образ мышления. А если вы этого не сделаете, то будете руководствоваться тем образом мышления, который был у вас в более подростковом возрасте, когда вы обретали мудрость и все остальное. И я считаю, что вы всегда должны быть открыты для изменения своих взглядов на различные события».



Остановившись на своих личных политических взглядах, он сказал:



«Прежде всего, быть либералом — это в большинстве случаев удел идеалистов. Мы все верим в либеральные концепции. Я верю во многие либеральные концепции. Я верю и в социальные концепции. Я не хочу, чтобы люди умирали с голоду, я хочу, чтобы у них были дома. Но я также верю в самопожертвование и в то, что упорный труд приведет вас туда, где вы хотите быть. И я не хочу субсидировать кого-то, кто ленится или не хочет чего-то добиваться, потому что я очень много работал, чтобы достичь того, что имею. Независимо от того, был ли я успешен или нет, я буду очень усердно работать, что бы я ни делал. Так что здесь есть баланс.



Мы живем в обществе. В чем его польза? В том, что мы можем помогать людям коллективными усилиями. Это не стоит много, много, много — мы все должны помогать. Чтобы вы могли помочь кому-то, с кем, возможно, случились ужасные неприятности, и протянуть ему руку помощи. Если кто-то тонет, вы не говорите: «Ну, тебе следовало научиться лучше плавать». Вы протягиваете ему руку, чтобы вытащить из воды и не дать утонуть. Поэтому, как общество, я считаю, что именно так мы и должны поступать. Но случилось так, что все пошло немного не по плану. Все пошло не по плану.



Я вообще не верю в woke-культуру. Ни для кого не секрет, какова моя система убеждений. И я также не считаю, что пожизненные карьеры политиков полезны для общества.



Здесь, в Соединенных Штатах, конституционная республика. И у нас есть люди, которые заседают в Конгрессе и Сенате, и изначально их целью было найти какого-нибудь фермера, и пару месяцев в году они занимались тем, что выясняли, что должно делать правительство, а потом возвращались к фермерству. Некоторые из них были инженерами, некоторые — юристами, некоторые - врачами и владельцами бизнеса, и это была большая смесь — инженеры, самые разные люди, у которых был разный жизненный опыт. Они приходили и диктовали, что делать правительству. Сейчас у нас есть люди, которые учатся на юридическом факультете, а потом становятся помощниками и говорят: «Ну что, мне нужно поступить так-то и так-то? Я сделаю вот так, а я сделаю вот этак». И затем они проводят следующие 40 лет своей жизни, следуя за линией компании. А потом они оба получают деньги от групп с особыми интересами. Так что это похоже на бриллиант. Все начинается с внушения, которое они получают в колледже или университете - в зависимости от того, где они учились, это разное внушение — и затем они выбирают сторону, демократа или республиканца, и затем они все берут деньги из одного и того же пула».



John, неоднократно поддерживавший в своих интервью Трампа, сказал, что голосовал именно за него:



«Я рад, что он победил, потому что он вернул немного здравомыслия. Независимо от того, что вы там слышите, с ним все гораздо более здраво, чем без него.



Нам нужен закон и порядок. Как вы запираете дверь на ночь, так и вы не хотите, чтобы кто-то приходил к вам в дом, когда у вас есть надежные границы. Нам нужны люди, приезжающие в эту страну. Мы все приехали в эту страну. И нам нужно, чтобы в страну приезжало больше людей. И Соединенные Штаты всегда должны быть оплотом для людей, которые в этом нуждаются. Может быть, в своих странах они так или иначе подвергаются притеснениям, и им нужно уехать. А может, они просто хотят начать жизнь с чистого листа. А может быть, они хотят стать частью чего-то уникального и интересного, как Соединенные Штаты. И им нужно позволить это сделать, но сделать это определенным образом — платить налоги, делать все, что нужно, и жить своей жизнью».



По поводу того, когда и нужно ли преподавать в школах различные темы сексуального воспитания, он сказал:



«Мне все равно, трансгендер ты, гей, кто бы ты ни был, живи своей жизнью, я поддерживаю тебя в этом, но держи это подальше от детей. Вообще держите секс подальше от детей. У меня девятилетний ребенок. Я не хочу, чтобы они узнавали об этом дерьме. Я хочу, чтобы они сосредоточились на том, чтобы хорошо провести время, построить дружбу, которая может продлиться всю жизнь, и узнать о вещах, которые имеют значение. Я хочу, чтобы они узнали о поэтах и художниках. Я хочу, чтобы они изучали историю, чтобы знать, чего не стоит повторять. И географию. Большинство людей в Соединенных Штатах — могу поспорить, что и вы — не могут назвать континенты. Континенты. Задумайтесь об этом. Многие не знают, что такое Тихий и Атлантический океаны. Где они находятся? Простые вещи, которые мы воспринимаем как должное, нас учили этому всему. И мы это выучили. А чему учат сейчас? Я не хочу, чтобы в моих классах преподавали секс, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы им заниматься сексом. А это, надеюсь, для моих дочерей будет гораздо позже».



Возвращаясь к тому факту, что Tankian — который также является шурином Dolmayan — придерживается совершенно иных политических взглядов, John сказал:



«Он очень либерален. Но у него есть и консервативные идеи. И я уверен, что теперь, когда у него есть свой бизнес, он понимает, как это сложно и как регулирование вредит малому бизнесу.



Послушайте, корпорациям наплевать. Половину времени их субсидирует правительство, а другую половину времени они берут деньги у акционеров. Они их не зарабатывают. Так что платить им 50 долларов, 75 долларов, все эти льготы — это лишнее. Им плевать. Они просто откладывают всё на потом. Они не собираются платить. Это оплатит следующий генеральный директор. Но если вы владелец малого бизнеса, вы открываете магазин, копите деньги, работаете где-то еще, копите деньги. Все ваши доходы уходят. Теперь вы открываете свое дело. Теперь вам нужно получить такую-то лицензию, такую-то. И не дай бог вы не заплатите пошлину!



В Калифорнии не любят малый бизнес. Они хотят подавить малый бизнес. Они хотят, чтобы вы во многом зависели от корпораций и правительства. Но у меня для вас есть новости. Корпорации будут оставаться здесь только до тех пор, пока это не станет невыгодно. Как только это станет невыгодно, они уйдут. Что бы они вам ни говорили, в конечном счете для них важен доллар.



Малый бизнес — это то, что формирует страну, потому что в нем работает гораздо больше людей, чем в корпорациях. И я считаю, что у нас слишком много государственных должностей. Слишком много регулирования в целом. Слишком много налогов.



Что касается политики — правые, левые, для меня нет разницы. Важно, кто в данный момент поступает неправильно. Если консерваторы уйдут далеко вправо и станут слишком религиозными или еще какими-нибудь, ущемляющими людей, тогда я буду с демократами, потому что я не политик и мне плевать на политические партии. Я реалист. И все, что хорошо для людей, это то, за что я буду бороться. Поэтому я всегда буду оппонентом. Я никогда не смогу победить.



Serj был очень против Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах, и я подумал: "Хорошо, многие люди слушают SYSTEM OF A DOWN и получают только одну точку зрения, и это точка зрения, с которой я не согласен". Если в школе есть ребенок, и его окружают... Я помню, каково это — быть ребенком в школе. Ты не хочешь выделяться. Ты не хочешь быть в центре внимания. Ты просто хочешь вписаться в коллектив и наслаждаться жизнью. И я помню, каково это - выделяться, потому что я всегда был болтуном, верно? И я просто представил себе ребенка в школе, который не верит в то, что говорят остальные, и отказывается с этим соглашаться. Эти дети совершают самоубийства, у них трудные времена в жизни, и я хочу, чтобы они знали, что кто-то знаменитый думает не так, как все, и это нормально, что они тоже не думают так, как все. И если это будет стоить мне пары сотен тысяч подписчиков, мне плевать. Если это будет стоить мне всех моих подписчиков, мне будет наплевать. Потому что если хоть один ребенок почувствует себя лучше, это того стоит. Что, черт возьми, эти подписчики делают для меня? Я не монетизирую свои платформы. Для меня ничего не значит иметь подписчиков. А вот что для меня важно, так это помочь тому, кому я могу помочь».







