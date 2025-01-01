Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»

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США
10 апр 2023 :
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Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN
9 мар 2023 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом
25 окт 2022 :
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SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году
19 июл 2022 :
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Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице
13 июл 2022 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»
10 июл 2022 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»
25 май 2022 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом
3 апр 2022 :
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MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN
1 мар 2022 :
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Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN
1 мар 2022 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»
24 фев 2022 :
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В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?
15 фев 2022 :
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Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN
25 ноя 2021 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе
18 окт 2021 :
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SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни
1 июл 2021 :
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SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч
11 июн 2021 :
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Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе
6 май 2021 :
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SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN
1 май 2021 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку
29 апр 2021 :
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Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена
25 мар 2021 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»
14 мар 2021 :
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SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»
25 фев 2021 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены
15 фев 2021 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано
9 фев 2021 :
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SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»
31 янв 2021 :
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Новое видео SYSTEM OF A DOWN
29 дек 2020 :
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Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"
22 дек 2020 :
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SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»
15 дек 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»
8 дек 2020 :
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JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN
7 дек 2020 :
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SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN
3 дек 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»
28 ноя 2020 :
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DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
27 ноя 2020 :
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Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард
24 ноя 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип
20 ноя 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN стали первыми
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DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»
14 ноя 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000
11 ноя 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа
10 ноя 2020 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»
6 ноя 2020 :
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Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN
29 окт 2020 :
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха
20 окт 2020 :
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SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»
8 окт 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль
7 окт 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе
2 окт 2020 :
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JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN
11 сен 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе
20 авг 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»
17 авг 2020 :
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SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»
28 июл 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях
8 июл 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»
4 июл 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»
29 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»
25 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»
23 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»
23 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается
17 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»
17 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»
14 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах
13 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»
7 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»
5 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»
4 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»
28 май 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет
19 май 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса
27 апр 2020 :
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JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»
20 апр 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»
3 апр 2020 :
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SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое
28 мар 2020 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса
23 мар 2020 :
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JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»
6 янв 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани
15 дек 2019 :
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SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN
4 ноя 2019 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»
1 окт 2019 :
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SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура
19 сен 2019 :
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SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN
18 сен 2019 :
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SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020
19 авг 2019 :
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Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»
16 май 2019 :
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Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»
21 дек 2018 :
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SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»
20 дек 2018 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали»
28 ноя 2018 :
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Носки исполняют песню SYSTEM OF A DOWN
11 окт 2018 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»
5 июн 2018 :
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Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Не похоже, что от нас что-то будет в ближайшее время»
15 май 2018 :
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DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»
6 июл 2017 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»
2 июн 2017 :
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Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
11 окт 2016 :
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SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом
22 авг 2016 :
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Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS
7 май 2016 :
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SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?
13 окт 2015 :
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SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov
25 сен 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
25 апр 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
19 апр 2015 :
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Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
15 апр 2015 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»
5 апр 2015 :
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Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома
31 мар 2015 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"
25 мар 2015 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен
10 янв 2015 :
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SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
27 ноя 2014 :
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SYSTEM OF A DOWN объявили о туре
22 окт 2013 :
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Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN
28 сен 2013 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий
19 авг 2013 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"
5 авг 2013 :
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Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
5 авг 2013 :
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SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
5 июн 2013 :
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SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
21 май 2013 :
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SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста
21 май 2013 :
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По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу»
25 мар 2013 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме
17 авг 2012 :
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Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN
15 авг 2012 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом
7 авг 2012 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году
6 авг 2012 :
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи»
5 авг 2012 :
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Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
8 май 2012 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом"
3 мар 2012 :
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Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN
3 окт 2011 :
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Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
25 авг 2011 :
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии
17 июн 2011 :
|
SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS
7 июн 2011 :
|
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
28 май 2011 :
|
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
17 май 2011 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
14 май 2011 :
|
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
12 май 2011 :
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SYSTEM OF A DOWN открыли турне
10 апр 2011 :
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SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист
10 фев 2011 :
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SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет
30 ноя 2010 :
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SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион
28 ноя 2010 :
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SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN
27 ноя 2010 :
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SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK
19 ноя 2010 :
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SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011
26 янв 2010 :
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
12 янв 2010 :
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SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион?
17 мар 2008 :
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Новости от SYSTEM OF A DOWN
10 окт 2007 :
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Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере
4 май 2007 :
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Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов
31 дек 2006 :
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Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено
22 сен 2005 :
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SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize"
27 авг 2005 :
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'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре
7 сен 2002 :
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System Of A Down на MTV
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»
JOHN DOLMAYAN в недавнем интервью ответил на избитый вопрос о том, будет ли от группы что-то новое:
«Я не знаю, хочу ли я [новый альбом SYSTEM] на данный момент. Слишком много драматизма. А мне нравится выходить в свет, хорошо проводить время с друзьями и играть на концертах. И я не хочу, чтобы это исчезло. Чтобы я снова записал альбом с SYSTEM, должны быть очень четкие принципы»
На вопрос о том, не было ли проблемой в прошлом то, что разные участники SYSTEM OF A DOWN имеют разные политические взгляды и мнения, когда нужно было собраться вместе и создать новую музыку, John сказал:
«Да, у нас были проблемы с этим, потому что Serj очень откровенен. И он придерживается одного образа мышления. С некоторыми его взглядами мы согласны - как и вся группа - с некоторыми нет. С некоторыми моментами мы полностью совпадаем. Моя система убеждений немного отличается.
С Serj'ем мы не хотим, чтобы это было единственной точкой внимания, потому что мы не считаем, что это единственный элемент SYSTEM OF A DOWN. Это важная часть группы. Справедливость — это тоже важная часть. Справедливость не имеет политики. Она либо справедлива, либо несправедлива. У нее нет политической принадлежности. Она либо есть, либо ее нет. Есть много составляющих — мораль. Так что мы просто не хотели, чтобы это было единственным центром внимания. А Serj проводил много времени, говоря о политических проблемах со сцены. Лично мне это нравится. Чем больше он увлекался, тем больше сходил с ума, и я считаю, что все, что страстно демонстрируется, стоит внимания — даже если я с этим совершенно не согласен. Если ты по-настоящему увлечен идеей, я хочу знать, что ты думаешь. Так что мне нравится эта часть. Но остальные члены группы, да и я тоже, чувствовали, что это слишком сильно задевает нас.
В своей лирике мы рассказываем не только о политике - мы поем о любви, смерти, ненависти, глупостях, бессмысленных вещах, художественных и безумных явлениях. Именно все эти вопросы делают SYSTEM OF A DOWN такими уникальными. Поэтому мы не хотели, чтобы в центре внимания была политика. Но в то время Serj хотел поговорить только об этом. Так что мы оказались в странной ситуации, когда не хочется ограничивать то, что он может сказать, но и не хочется ограничивать то, что люди подумают об этом. И еще, вы должны понимать, что когда мы только появились, никто не знал, кто такие армяне. Мы — бывший Советский Союз, коммунистическая страна, которая более ста лет ведет ожесточенную борьбу с врагом, который является одним из крупнейших союзников Соединенных Штатов. У нас там ракетные базы. Давайте подумаем. Это очень консервативный образ мышления — особенно в начале 2000-х годов. И маятник качнулся до абсурда. Но это были не популярные мнения. Zack De la Rochas, Serj Tankians, они не были популярными в народе. Это потом они стали популярными, но в то время они таковыми не были. И я понимаю, что тогда я был согласен с этим больше, чем в более позднее время, потому что я чувствовал, что как только это превращается в статус-кво в популярном мнении, тогда вы должны реально изменить свой образ мышления. А если вы этого не сделаете, то будете руководствоваться тем образом мышления, который был у вас в более подростковом возрасте, когда вы обретали мудрость и все остальное. И я считаю, что вы всегда должны быть открыты для изменения своих взглядов на различные события».
Остановившись на своих личных политических взглядах, он сказал:
«Прежде всего, быть либералом — это в большинстве случаев удел идеалистов. Мы все верим в либеральные концепции. Я верю во многие либеральные концепции. Я верю и в социальные концепции. Я не хочу, чтобы люди умирали с голоду, я хочу, чтобы у них были дома. Но я также верю в самопожертвование и в то, что упорный труд приведет вас туда, где вы хотите быть. И я не хочу субсидировать кого-то, кто ленится или не хочет чего-то добиваться, потому что я очень много работал, чтобы достичь того, что имею. Независимо от того, был ли я успешен или нет, я буду очень усердно работать, что бы я ни делал. Так что здесь есть баланс.
Мы живем в обществе. В чем его польза? В том, что мы можем помогать людям коллективными усилиями. Это не стоит много, много, много — мы все должны помогать. Чтобы вы могли помочь кому-то, с кем, возможно, случились ужасные неприятности, и протянуть ему руку помощи. Если кто-то тонет, вы не говорите: «Ну, тебе следовало научиться лучше плавать». Вы протягиваете ему руку, чтобы вытащить из воды и не дать утонуть. Поэтому, как общество, я считаю, что именно так мы и должны поступать. Но случилось так, что все пошло немного не по плану. Все пошло не по плану.
Я вообще не верю в woke-культуру. Ни для кого не секрет, какова моя система убеждений. И я также не считаю, что пожизненные карьеры политиков полезны для общества.
Здесь, в Соединенных Штатах, конституционная республика. И у нас есть люди, которые заседают в Конгрессе и Сенате, и изначально их целью было найти какого-нибудь фермера, и пару месяцев в году они занимались тем, что выясняли, что должно делать правительство, а потом возвращались к фермерству. Некоторые из них были инженерами, некоторые — юристами, некоторые - врачами и владельцами бизнеса, и это была большая смесь — инженеры, самые разные люди, у которых был разный жизненный опыт. Они приходили и диктовали, что делать правительству. Сейчас у нас есть люди, которые учатся на юридическом факультете, а потом становятся помощниками и говорят: «Ну что, мне нужно поступить так-то и так-то? Я сделаю вот так, а я сделаю вот этак». И затем они проводят следующие 40 лет своей жизни, следуя за линией компании. А потом они оба получают деньги от групп с особыми интересами. Так что это похоже на бриллиант. Все начинается с внушения, которое они получают в колледже или университете - в зависимости от того, где они учились, это разное внушение — и затем они выбирают сторону, демократа или республиканца, и затем они все берут деньги из одного и того же пула».
John, неоднократно поддерживавший в своих интервью Трампа, сказал, что голосовал именно за него:
«Я рад, что он победил, потому что он вернул немного здравомыслия. Независимо от того, что вы там слышите, с ним все гораздо более здраво, чем без него.
Нам нужен закон и порядок. Как вы запираете дверь на ночь, так и вы не хотите, чтобы кто-то приходил к вам в дом, когда у вас есть надежные границы. Нам нужны люди, приезжающие в эту страну. Мы все приехали в эту страну. И нам нужно, чтобы в страну приезжало больше людей. И Соединенные Штаты всегда должны быть оплотом для людей, которые в этом нуждаются. Может быть, в своих странах они так или иначе подвергаются притеснениям, и им нужно уехать. А может, они просто хотят начать жизнь с чистого листа. А может быть, они хотят стать частью чего-то уникального и интересного, как Соединенные Штаты. И им нужно позволить это сделать, но сделать это определенным образом — платить налоги, делать все, что нужно, и жить своей жизнью».
По поводу того, когда и нужно ли преподавать в школах различные темы сексуального воспитания, он сказал:
«Мне все равно, трансгендер ты, гей, кто бы ты ни был, живи своей жизнью, я поддерживаю тебя в этом, но держи это подальше от детей. Вообще держите секс подальше от детей. У меня девятилетний ребенок. Я не хочу, чтобы они узнавали об этом дерьме. Я хочу, чтобы они сосредоточились на том, чтобы хорошо провести время, построить дружбу, которая может продлиться всю жизнь, и узнать о вещах, которые имеют значение. Я хочу, чтобы они узнали о поэтах и художниках. Я хочу, чтобы они изучали историю, чтобы знать, чего не стоит повторять. И географию. Большинство людей в Соединенных Штатах — могу поспорить, что и вы — не могут назвать континенты. Континенты. Задумайтесь об этом. Многие не знают, что такое Тихий и Атлантический океаны. Где они находятся? Простые вещи, которые мы воспринимаем как должное, нас учили этому всему. И мы это выучили. А чему учат сейчас? Я не хочу, чтобы в моих классах преподавали секс, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы им заниматься сексом. А это, надеюсь, для моих дочерей будет гораздо позже».
Возвращаясь к тому факту, что Tankian — который также является шурином Dolmayan — придерживается совершенно иных политических взглядов, John сказал:
«Он очень либерален. Но у него есть и консервативные идеи. И я уверен, что теперь, когда у него есть свой бизнес, он понимает, как это сложно и как регулирование вредит малому бизнесу.
Послушайте, корпорациям наплевать. Половину времени их субсидирует правительство, а другую половину времени они берут деньги у акционеров. Они их не зарабатывают. Так что платить им 50 долларов, 75 долларов, все эти льготы — это лишнее. Им плевать. Они просто откладывают всё на потом. Они не собираются платить. Это оплатит следующий генеральный директор. Но если вы владелец малого бизнеса, вы открываете магазин, копите деньги, работаете где-то еще, копите деньги. Все ваши доходы уходят. Теперь вы открываете свое дело. Теперь вам нужно получить такую-то лицензию, такую-то. И не дай бог вы не заплатите пошлину!
В Калифорнии не любят малый бизнес. Они хотят подавить малый бизнес. Они хотят, чтобы вы во многом зависели от корпораций и правительства. Но у меня для вас есть новости. Корпорации будут оставаться здесь только до тех пор, пока это не станет невыгодно. Как только это станет невыгодно, они уйдут. Что бы они вам ни говорили, в конечном счете для них важен доллар.
Малый бизнес — это то, что формирует страну, потому что в нем работает гораздо больше людей, чем в корпорациях. И я считаю, что у нас слишком много государственных должностей. Слишком много регулирования в целом. Слишком много налогов.
Что касается политики — правые, левые, для меня нет разницы. Важно, кто в данный момент поступает неправильно. Если консерваторы уйдут далеко вправо и станут слишком религиозными или еще какими-нибудь, ущемляющими людей, тогда я буду с демократами, потому что я не политик и мне плевать на политические партии. Я реалист. И все, что хорошо для людей, это то, за что я буду бороться. Поэтому я всегда буду оппонентом. Я никогда не смогу победить.
Serj был очень против Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах, и я подумал: "Хорошо, многие люди слушают SYSTEM OF A DOWN и получают только одну точку зрения, и это точка зрения, с которой я не согласен". Если в школе есть ребенок, и его окружают... Я помню, каково это — быть ребенком в школе. Ты не хочешь выделяться. Ты не хочешь быть в центре внимания. Ты просто хочешь вписаться в коллектив и наслаждаться жизнью. И я помню, каково это - выделяться, потому что я всегда был болтуном, верно? И я просто представил себе ребенка в школе, который не верит в то, что говорят остальные, и отказывается с этим соглашаться. Эти дети совершают самоубийства, у них трудные времена в жизни, и я хочу, чтобы они знали, что кто-то знаменитый думает не так, как все, и это нормально, что они тоже не думают так, как все. И если это будет стоить мне пары сотен тысяч подписчиков, мне плевать. Если это будет стоить мне всех моих подписчиков, мне будет наплевать. Потому что если хоть один ребенок почувствует себя лучше, это того стоит. Что, черт возьми, эти подписчики делают для меня? Я не монетизирую свои платформы. Для меня ничего не значит иметь подписчиков. А вот что для меня важно, так это помочь тому, кому я могу помочь».
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