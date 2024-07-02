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*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 45
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 35
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System of a Down

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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»



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В рамках недавней беседы с Metal Hammer у SERJ'a TANKIAN'a спросили, что он думает о недавних словах John'a Dolmayan'a, утверждавшего, что Serj давно не хочет быть в составе команды, на что он ответил:

«John для меня очень много значит. Он мой шурин, я люблю его, и я видел его только вчера, но бывают моменты, когда он злится и говорит всякую хрень. И я тоже иногда злился и говорил всякую хрень. У группы всегда была возможность двигаться дальше без меня, и он это прекрасно знает.

В конце концов для меня SYSTEM OF A DOWN — это не только группа. Это наши совместные отношения. И это значит для меня больше, чем сама группа или даже сама музыка. И это трудно понять другим людям, возможно, даже тем, кто в группе. Но, как я увидел со сцены на фестивале Sick New World [в Лас-Вегасе] в прошлом году, многопоколенческая привлекательность музыки, которую мы создали, просто поражает, брат. Наша музыка более вневременная, чем мы могли себе представить, и это самый большой комплимент для любого артиста».




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2 июл 2024
father
Если называет "друг", значит, собирается наебать.
Если называет "брат", значит, уже наебал.

просмотров: 142

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