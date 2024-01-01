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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
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System of a Down

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JOHN DOLMAYAN: «Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время»



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JOHN DOLMAYAN и Shavarsh "Shavo" Odadjian в интервью бразильской радиостанции 89 FM A Rádio Rock ответили на вопрос, есть ли шанс на новый альбом SOAD:

«Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время. Это очень маловероятно, но если это произойдет, то только потому, что это будет органично, и мы вчетвером просто решим в один прекрасный день, что, окей, нам плевать на то, что было в прошлом. Нас не волнует, были ли у нас разногласия в художественном или эмоциональном плане. Мы просто соберемся вместе и сделаем это, и это будет что-то, что случится спонтанно. Потому что если мы попытаемся распланировать что-то подобное, то беспокойство, связанное с этим процессом, будет слишком сильным. Это слишком сильно расколет группу».

Shavo добавил: «Ожидания слишком высоки. Прошло так много времени, так много, что я чувствую, что если бы это случилось, как сказал [Джон], то это должно было бы произойти без раздумий: «Давайте сделаем это». Мы заходим, не объявляем об этом, не говорим ни слова, мы делаем дело, а потом вы узнаете о новом альбоме без особых новостей. Это единственный способ».

John добавил: «У нас есть песни, над которыми мы работали несколько лет назад, и они просто потрясающие».

Shavo: «Они есть у нас. И больше их никто не слышал. Они не записаны».




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