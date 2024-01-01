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*Новое видео NIGHTWISH 28
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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System of a Down

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22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе

14 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»

30 апр 2024 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 апр 2024 : 		 SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'

11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе

8 дек 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой

26 окт 2023 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»

24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN

9 мар 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом

25 окт 2022 : 		 SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году

19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»

25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

3 апр 2022 : 		 MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»

24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов



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В новом интервью для Radio New Zealand фронтмена SYSTEM OF A DOWN Serj'a Tankian'a, продвигающего свои мемуары "Down With The System", спросили, думает ли он о своей безопасности, тем более что он известен как один из самых откровенных активистов в музыкальном сообществе. Он ответил:

«Я стараюсь. Я не всегда слежу за своим окружением в плане безопасности, но я стараюсь это делать, хотя бы для того, чтобы не нарушать личную жизнь. Бывали и пугающие моменты. Да, я стараюсь быть начеку. Есть вещи, о которых я сообщал соответствующим органам, когда мне это было нужно, но пока всё хорошо».

На вопрос, были ли эти пугающие моменты связаны с реакцией людей на то, о чём он пел, Серж ответил:

«Всё это было в основном в социальных сетях. Не знаю, был ли это Джон Стюарт [американский комик, сценарист, продюсер, режиссёр, политический комментатор, актер и телеведущий] или кто-то другой, но он сказал: "Twitter — это не настоящее место". Я не оцениваю это как настоящую человеческую реакцию, один на один, если только вы не скажете то же самое мне в лицо на улице при личной встрече. Вот что я оцениваю как настоящую человеческую реакцию.

Были случаи фанатизма, с которыми нам приходилось иметь дело, случаи неадекватности. Не так уж много. Но есть и случаи угроз со стороны иностранных правительств, с которыми нам приходилось иметь дело, о которых говорится в книге. И это гораздо страшнее.

Я стараюсь быть правдивым, но уважительным во всём, что делаю, поэтому я надеюсь, что поступаю сбалансированно. Это единственное, что, по-моему, можно сделать».




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