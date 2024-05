сегодня



Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов



В новом интервью для Radio New Zealand фронтмена SYSTEM OF A DOWN Serj'a Tankian'a, продвигающего свои мемуары "Down With The System", спросили, думает ли он о своей безопасности, тем более что он известен как один из самых откровенных активистов в музыкальном сообществе. Он ответил:



«Я стараюсь. Я не всегда слежу за своим окружением в плане безопасности, но я стараюсь это делать, хотя бы для того, чтобы не нарушать личную жизнь. Бывали и пугающие моменты. Да, я стараюсь быть начеку. Есть вещи, о которых я сообщал соответствующим органам, когда мне это было нужно, но пока всё хорошо».



На вопрос, были ли эти пугающие моменты связаны с реакцией людей на то, о чём он пел, Серж ответил:



«Всё это было в основном в социальных сетях. Не знаю, был ли это Джон Стюарт [американский комик, сценарист, продюсер, режиссёр, политический комментатор, актер и телеведущий] или кто-то другой, но он сказал: "Twitter — это не настоящее место". Я не оцениваю это как настоящую человеческую реакцию, один на один, если только вы не скажете то же самое мне в лицо на улице при личной встрече. Вот что я оцениваю как настоящую человеческую реакцию.



Были случаи фанатизма, с которыми нам приходилось иметь дело, случаи неадекватности. Не так уж много. Но есть и случаи угроз со стороны иностранных правительств, с которыми нам приходилось иметь дело, о которых говорится в книге. И это гораздо страшнее.



Я стараюсь быть правдивым, но уважительным во всём, что делаю, поэтому я надеюсь, что поступаю сбалансированно. Это единственное, что, по-моему, можно сделать».







