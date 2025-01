29 янв 2025



Басист SYSTEM OF A DOWN: «Чем меньше давления, тем больше мы сделаем»



SHAVO ODADJIAN в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, почему группа решила в этом году дать аж шесть концертов:



«По сути в течение нескольких часов мы распродали все концерты, и это стало для нас шоком. Но я очень рад, что в эти даты были свободные стадионы. У нас была конференция участников по поводу такого успеха, нам позвонил менеджер и сказал: «Вы, ребята, все продали»... Это меня поразило. Люди спрашивают: «Почему это должно быть так удивительно для вас? Все видят нас определенным образом». Я же все еще воспринимаю нас как группу из Голливуда. Я не вижу в нас такую колоссальную группу, которая могла бы дважды, два вечера подряд, заполнить MetLife. Футбольные стадионы, брат. Поэтому мы решили: «Давайте добавим еще одно шоу к каждому». И мы выложили их на следующий день, и они тоже были распроданы».



На вопрос о том, почему SYSTEM OF A DOWN в этот раз выступают только в трех городах, Shavo сказал:



«Мы давно не играли вместе. С 2017 года мы давали по одному-два концерта в год. Так что отношения были не такими хорошими, как сейчас. Просто все были не на одной волне. Мы общаемся. Все замечательно. Все счастливы. Так что мы решили протестировать ситуацию и сыграть несколько концертов. И вот что из этого получилось. У нас нет никакой стратегии, мы не планируем выступать по всему миру. Я не говорю, что этого не будет, я не утверждаю, что это произойдет. Мы сказали друг другу: «Давай сыграем на слух, сделаем эти концерты и посмотрим, как мы будем себя чувствовать после них. Если мы не хотим больше выступать, мы не будем выступать. Если захотим еще, то сделаем еще». Ни на ком нет большой ответственности, потому что я считаю, что слишком много думать, переосмысливать то, что может случиться, не нужно никому.



С некоторыми людьми что-то случается и потом они страдают от посттравматического стрессового расстройства. А теперь, когда все стало лучше, мы стали старше, мы такие: «Чувак, никакого давления, брат. Давай просто сделаем это. Если нам понравится, мы сделаем. Если не нравится — не делаем». Потому что знаете что? Serj отлично провел время на Sick New World [фестиваль в Лас-Вегасе] в прошлом году. У нас было такое потрясающее, веселое шоу, и все уходили со сцены, обнявшись. И вот он перезвонил и сказал: « Приятель, мне понравилось. Давай сделаем больше таких концертов». Вот так и случилось. Мы, типа, «Поехали». Лишь бы все были на ногах. Даже Daron был не против. И мы решили: «Давайте попробуем. Давайте не будем отрываться на полную катушку и устраивать месячники. Давайте просто проверим ситуацию тремя концертами». Эти три шоу превратились в шесть».



О том, почему SYSTEM OF A DOWN решили выступить именно в этих трех городах, Shavo сказал:



«Мы не были там очень долгое время. Потому что мы много выступали на Западном побережье, поскольку не покидали его. Как я уже сказал, мы словно окунаемся в воду, проверяя ее температуру. Так что мы немного расстроили Восточное побережье. Кажется, что мы не любим туда ездить, но мы любим Восточное побережье. Мы любим все вокруг. Мы любим всю страну. Это совсем не личное. Поэтому, когда мы решили дать несколько дополнительных концертов, мы подумали: «Нам нужно поехать на Восточное побережье. Именно там должен пройти этот год». Вот и вся причина — потому что мы любим Восток, действительно любим. Мы говорим об этом каждый день — John и я говорим об этом каждый день. Мы говорим: «Мы не можем этого дождаться». Так что мы с нетерпением ждем возможности увидеть публику, побывать там, полюбоваться городом и снова насладиться им. Мы снова играем в городе. А играть в каждом городе сразу по два концертах на стадионах — это просто подарок».



На вопрос о том, не слишком ли сложно разогнать такую машину, как SYSTEM OF A DOWN, до стадионного уровня всего за шесть концертов, Shavo сказал:



«Мы можем это сделать. Послушайте, последние несколько лет мы давали по одному-два шоу. И мы собираемся и репетируем две недели ради одного шоу. Я полагаю, это неразумно. Так что шесть шоу для меня лучше, чем одно. Я согласен. Я приму это и не буду просить большего. Я хочу, чтобы все происходило органично. Я уверен, наша группа из тех, кому нельзя указывать, что делать. Чем больше мы подталкиваем друг друга к чему-то, тем меньше мы это делаем. Поэтому я считаю, что чем меньше мы будем давить, тем больше мы сделаем. Все должно быть сделано, потому что мы хотим это делать, нам нравится это делать, и поэтому мы это делаем».







