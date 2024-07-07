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PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хотя не имел о ней ни малейшего представления»



В последнем эпизоде программы Gibson TV "The Collection" ведущий отправился на склад KISS, чтобы изучить впечатляющую коллекцию гитар PAUL STANLEY.



KISS продали более 100 миллионов пластинок, в их активе больше золотых альбомов, чем у любой другой группы в истории, и Стэнли был на переднем плане и в центре всего этого. Он гастролировал по всему миру почти 50 лет с одной из самых влиятельных рок-групп в мире, поэтому неудивительно, что у него есть своя коллекция гитар.



Он рассказал о своих любимых гитарах Gibson Les Paul, показал свою самую звонкую гитару Korina Flying V и рассказал о том, как важно быть отличным ритм-гитаристом. Он также поведал историю его первой SG Les Paul, о том, как больно терять винтажные Burst Les Paul, поделился информацией о своей зеркальной фирменной гитаре Ibanez PS-10 и новинке — Custom Shop 1961 Les Paul SG Standard.



На вопрос, когда гитары впервые попали в поле его зрения и когда он сказал: «Я хочу этим заниматься», Paul ответил:



«Когда я был маленьким ребёнком и увидел по телевизору Эдди Кокрана. По какой-то причине он показался мне ещё более опасной версией Элвиса Пресли. В нём было что-то безжалостное и беспощадное, отличное чутьё. "Summertime Blues" и "C'mon Everybody". Так началось моё знакомство с гитарой, хотя я вырос в семье, где слушали много народной музыки, блюграсса, оперы, классической музыки и всего остального. Но я был убеждён, что могу играть на гитаре, хотя не имел о ней ни малейшего представления, просто потому, что у меня существовала с ней какая-то связь. Гитара действительно является инструментом блюза, который породил рок-н-ролл».



На вопрос, когда же он наконец взял в руки гитару, он ответил:



«Боже мой! Я всё время говорил об этом родителям. Приближался мой 13-й день рождения, и я всё время повторял: "Я очень хочу гитару, электрогитару". Как раз в день рождения мама сказала: "Посмотри под кроватью", я заглянул под кровать, и моё сердце оборвалось, потому что я увидел большой картонный футляр. Я достал его и открыл, а там оказалась подержанная гитара с нейлоновыми струнами. Я был раздавлен, потому что на ней нельзя было играть рок-н-ролл. Я закрыл футляр и засунул его обратно под кровать. Через пару месяцев я сказал: "Дай-ка я попробую". Так всё и началось, это была гитара с нейлоновыми струнами, и мне было, наверное, 13 лет... Я очень быстро освоил её. Я взял несколько уроков и хотел двигаться дальше быстрее, но учитель почему-то сказал: "Нет. Ты должен оставаться в этом темпе". Так что он ушёл, а гитара осталась».







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