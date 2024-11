сегодня



PAUL STANLEY: «СМИ во многом виноваты в разделении Америки»



PAUL STANLEY в программе "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" попросили подробнее рассказать о его недавнем призыве к единству, прозвучавшем после президентских выборов в США:



«Конечно, печально видеть разделенную страну, такую великую страну, как эта. И отчасти, или в значительной степени, я должен обратить внимание на средства массовой информации. Я могу быть очень наивным, но, на мой взгляд, с появлением круглосуточных новостей они превратились в нечто большее, чем «Entertainment Tonight». Они стали отполированными до такой степени, что ведущие были более талантливы в плане телегеничности, чем в плане журналистики.



Я считаю, что альтернативных фактов не существует, есть только факты. И я не совсем понимаю, кто или откуда берет правду, и это очень обескураживает. Не случайно страна разделена почти пополам, и обе эти половины получают новости из разных источников. Поэтому я не знаю, каково решение, но я надеюсь, что люди перестанут видеть в тех, кто имеет другое мнение, врагов. Уважение к другому мнению — это то, чем всегда славилась эта страна. И я не всегда соглашался со всеми, кто был президентом, но я никогда не видел в них скрытых или коварных людей. И я уверен, что здесь все достигло точки кипения. Это печально, но я также верю, что эта страна найдет свой путь вперед».



Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы вернулось что-то вроде «Доктрины справедливости», отсылающей к докладу ФКС от 1949 года, в котором была установлена обязанность владельцев лицензий на вещание освещать спорные вопросы честно и сбалансированно, он сказал:



«Да, я не знаю, каков ответ. Я считаю, что [Рональд] Рейган был причастен к [уничтожению] этой [доктрины]. Так что все, что послужит истине, я поддерживаю. Мне вовсе не обязательно соглашаться с правдой, но я ее заслуживаю».



Отвечая на вопрос, не хочет ли он более прямо высказаться о результатах президентских выборов в США в этом году, Paul сказал:



«Нет, я бы не хотел. Я полагаю, что в настоящее время многое бурлит, и люди пытаются осознать либо свою победу, либо свое поражение. Так что, мне кажется, в какой-то момент пыль осядет».

