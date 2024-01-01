Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
*SABATON в игре 9
*Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть ... 8
*Видео с выступления FEAR FACTORY 8
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 7
*Вокалист PESTILENCE: «Еду в Таиланд» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



24 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY: «СМИ во многом виноваты в разделении Америки»

7 июл 2024 : 		 PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хотя не имел о ней ни малейшего представления»

31 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «PAUL STANLEY поёт под фанеру? Для меня это норм»

14 янв 2024 : 		 Сыну вокалиста KISS группа отца неинтересна

12 янв 2024 : 		 PAUL STANLEY: «Давайте перестанем говорить "я имею право на свое мнение"»

8 авг 2023 : 		 PAUL STANLEY хвалит Тейлор Свифт

5 июн 2023 : 		 PAUL STANLEY — о Pride Month

8 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Paul попал своими словами в яблочко»

5 май 2023 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

4 май 2023 : 		 PAUL STANLEY — о гендерной идентичности

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY критикует Марджори Тейлор Грин

20 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч

30 янв 2023 : 		 PAUL STANLEY: «Если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот»

4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

3 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом

2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

13 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста

3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY: «СМИ во многом виноваты в разделении Америки»



zoom
PAUL STANLEY в программе "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" попросили подробнее рассказать о его недавнем призыве к единству, прозвучавшем после президентских выборов в США:

«Конечно, печально видеть разделенную страну, такую великую страну, как эта. И отчасти, или в значительной степени, я должен обратить внимание на средства массовой информации. Я могу быть очень наивным, но, на мой взгляд, с появлением круглосуточных новостей они превратились в нечто большее, чем «Entertainment Tonight». Они стали отполированными до такой степени, что ведущие были более талантливы в плане телегеничности, чем в плане журналистики.

Я считаю, что альтернативных фактов не существует, есть только факты. И я не совсем понимаю, кто или откуда берет правду, и это очень обескураживает. Не случайно страна разделена почти пополам, и обе эти половины получают новости из разных источников. Поэтому я не знаю, каково решение, но я надеюсь, что люди перестанут видеть в тех, кто имеет другое мнение, врагов. Уважение к другому мнению — это то, чем всегда славилась эта страна. И я не всегда соглашался со всеми, кто был президентом, но я никогда не видел в них скрытых или коварных людей. И я уверен, что здесь все достигло точки кипения. Это печально, но я также верю, что эта страна найдет свой путь вперед».

Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы вернулось что-то вроде «Доктрины справедливости», отсылающей к докладу ФКС от 1949 года, в котором была установлена обязанность владельцев лицензий на вещание освещать спорные вопросы честно и сбалансированно, он сказал:

«Да, я не знаю, каков ответ. Я считаю, что [Рональд] Рейган был причастен к [уничтожению] этой [доктрины]. Так что все, что послужит истине, я поддерживаю. Мне вовсе не обязательно соглашаться с правдой, но я ее заслуживаю».

Отвечая на вопрос, не хочет ли он более прямо высказаться о результатах президентских выборов в США в этом году, Paul сказал:

«Нет, я бы не хотел. Я полагаю, что в настоящее время многое бурлит, и люди пытаются осознать либо свою победу, либо свое поражение. Так что, мне кажется, в какой-то момент пыль осядет».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 14

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом