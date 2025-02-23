PAUL STANLEY скучает по KISS

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все новости группы
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США
25 апр 2022 :
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PAUL STANLEY продаёт машину
17 мар 2022 :
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PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов
16 мар 2022 :
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PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN
1 фев 2022 :
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DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»
31 янв 2022 :
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PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS
27 янв 2022 :
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PAUL STANLEY — о 70-летии
29 дек 2021 :
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PAUL STANLEY клеймит антиваксеров
28 дек 2021 :
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PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»
23 дек 2021 :
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PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES
18 дек 2021 :
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PAUL STANLEY перенес операцию
17 ноя 2021 :
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PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации
8 ноя 2021 :
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Умер отец PAUL STANLEY
5 ноя 2021 :
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Как готовит PAUL STANLEY?
25 окт 2021 :
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PAUL STANLEY скорбит по технику
24 окт 2021 :
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PAUL STANLEY о предписаниям учителям Техаса иметь альтернативынй взгляд на Холокост
19 окт 2021 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены
1 сен 2021 :
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PAUL STANLEY здоров
29 авг 2021 :
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PAUL STANLEY о сражении с COVID-19
25 авг 2021 :
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PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»
9 июл 2021 :
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PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника
27 июн 2021 :
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PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги
1 июн 2021 :
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PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»
13 май 2021 :
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PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были
6 май 2021 :
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PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»
13 апр 2021 :
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Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг
24 мар 2021 :
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PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски
21 мар 2021 :
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PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION
16 мар 2021 :
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Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY
13 мар 2021 :
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PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв
12 мар 2021 :
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PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»
8 мар 2021 :
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PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»
4 мар 2021 :
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PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца
19 фев 2021 :
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Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY
17 фев 2021 :
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PAUL STANLEY привился
11 фев 2021 :
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PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон
7 фев 2021 :
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Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION
31 янв 2021 :
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Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY
25 янв 2021 :
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PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»
16 янв 2021 :
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Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY
11 янв 2021 :
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PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется
11 янв 2021 :
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PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев
8 янв 2021 :
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PAUL STANLEY критикует религиозного активиста
6 янв 2021 :
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PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов
30 дек 2020 :
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PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»
25 дек 2020 :
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Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной
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PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»
12 дек 2020 :
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PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION
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PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев
20 ноя 2020 :
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PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа
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PAUL STANLEY радуется выбору американцев
20 окт 2020 :
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PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»
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PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку
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PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе
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PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени
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PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
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PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста
15 июл 2020 :
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PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»
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PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»
13 июн 2020 :
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PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины
2 июн 2020 :
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«Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION
1 июн 2020 :
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PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе
13 май 2020 :
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PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»
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PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»
14 апр 2020 :
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PAUL STANLEY исполняет KISS
7 апр 2020 :
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Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню
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PAUL STANLEY "Tiger King"
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PAUL STANLEY из самоизоляции
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PAUL STANLEY о создании "Love Gun"
28 мар 2020 :
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PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»
24 мар 2020 :
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PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»
17 мар 2020 :
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PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»
2 фев 2020 :
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PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato
6 окт 2019 :
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PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
25 фев 2019 :
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PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»
21 фев 2019 :
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Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом
23 дек 2018 :
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PAUL STANLEY записался с R&B-группой
7 дек 2018 :
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PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY очень хочет выступить с GENE SIMMONS
22 ноя 2017 :
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В кухне с вокалистом KISS
20 май 2016 :
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PAUL STANLEY сказал, что критические замечания NIKKI SIXX'а в отношении GENE'a SIMMONS'a «корыстные» и «раздражающие»
17 май 2016 :
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PAUL STANLEY — NIKKI SIXX'у: «Слезай со своего дутого пьедестала!»
11 май 2016 :
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PAUL STANLEY извинился за своего коллегу по KISS
2 мар 2016 :
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Видео с выступления SOUL STATION
29 фев 2016 :
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Видео с выступления SOUL STATION
10 ноя 2015 :
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Акустика от PAUL STANLEY
6 окт 2015 :
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Вокалист KISS: «Моя жизнь замечательна!»
13 сен 2015 :
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Видео с R&B проекта PAUL STANLEY
3 сен 2015 :
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PAUL STANLEY выступил с BADLANDS HOUSE BAND
5 авг 2015 :
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PAUL STANLEY анонсировал первый концерт SOUL STATION
14 янв 2015 :
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PAUL STANLEY объяснил, почему написал автобиографию последним из участников оригинального состава KISS
30 дек 2014 :
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PAUL STANLEY не видит ничего интересного в современной музыке
23 окт 2014 :
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PAUL STANLEY выступает против нелегального скачивания музыки
14 фев 2013 :
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BOBBIE BROWN о PAUL'e STANLEY: «Мне кажется, что он может быть геем»
1 окт 2012 :
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Умерла мама PAUL'a STANLEY
6 май 2012 :
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PAUL STANLEY о Дике Кларке: "Мы никогда его не забудем"
22 янв 2012 :
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PAUL STANLEY исполнил классику MUDDY WATERS'a
27 май 2011 :
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PAUL STANLEY в 'Lopez Tonight'
21 окт 2010 :
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SAMANTHA FOX о своей дружбе с LEMMY и романе с PAUL’ом STANLEY
19 сен 2008 :
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Новый DVD от Paul'a Stanley
9 июл 2007 :
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Документальный видоматериал 'Live To Dream!' PAUL'а STANLEY доступен в сети
20 авг 2006 :
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PAUL STANLEY: Подробности о новом альбоме
16 июн 2006 :
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PAUL STANLEY подписал сольный контракт с Universal Music
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сегодня
PAUL STANLEY скучает по KISS
PAUL STANLEY в дебютном эпизоде подкаста "Stories To Tell With Richard Marx" поговорил о своей новой жизни, наступившей после последнего концерта KISS:
«Есть люди, которые постоянно гастролируют, потому что они чувствуют пустоту и им нужна положительная реакция аудитории. Когда-то, возможно несколько десятилетий назад, я тоже был таким. Сейчас же конец гастрольной жизни приносит невероятное удовлетворение. Последний тур был возможностью по-настоящему осознать, насколько это ценно и как много это для меня значит. Но я не мог продолжать заниматься тем же самым, как, например, и Майкл Джордан не смог.
Я всегда был не просто музыкантом или исполнителем — я был атлетом, и со временем приходит осознание, что можно заниматься этим только до определённого момента. Мне посчастливилось продержаться до восьмого десятка, и если бы вы сказали мне об этом 50 лет назад, я бы решил, что вы сошли с ума. Так что я скучаю по гастролям, но не жажду их. Я думаю, что люди, которые действительно жаждут этого, — это те, кто не находит других способов получения удовольствия от жизни, либо с другими людьми, либо путём самоудовлетворения, как, например, я нахожу удовлетворение в живописи, в проведении времени c моей семьёй или друзьями.
Большинство людей в итоге приходят к выводу, что в жизни в какой-то момент приходится сужать круг того, что действительно важно. И в конечном итоге важны семья, друзья и то, как ты относишься к самому себе. Каждый день ты видишь самого себя, и никакой аудитории нет рядом. Неважно, 20 000 или 100 000 человек в зале, но если тебе не нравится, кого ты видишь в зеркале, всё это бессмысленно.
Дофамин и эндорфины — наркотик, произведённый организмом человека. И, конечно, он вызывает привыкание. Мне кажется, я просто смирился — не хочу говорить, что смирился, но, по крайней мере, осознал, что невозможно заниматься подобным вечно. Не хочу проводить аналогию, но люди, которые состоят в группах анонимных алкоголиков, понимают, что нужно остановиться, что нужно оставить зависимость в прошлом. А дальше дело лишь за тем, чем заполнить освободившееся время. Я знал людей, которые перешли от наркотиков к спорту и стали просто помешанными на походах в тренажерный зал. Так что вам нужно найти что-то другое. И вы также должны понимать, что это никогда не сравнится с тем былым кайфом».
Paul рассказал о том, как справляется с тем, что больше никогда не будет в гастролирующей группе:
«Я выступал на концертах, на которых чувствовались любовь и благодарность публики, и взамен я отдавал свою любовь и благодарность. И эта взаимность выходит на совершенно другой уровень. Сможет ли что-нибудь когда-нибудь заменить это? Нет. У меня остаются воспоминания. А есть ли внутри пустота? Конечно. Такова жизнь.
На самом деле прошёл уже год — 2 декабря 2023 года мы отыграли последнее шоу KISS. Я был в Нью-Йорке 1 и 2 декабря этого [2024] года и проходил мимо "Мэдисон Сквер Гарден" в оба эти вечера, где мы играли годом ранее. И да, я ощутил что-то похожее на фантазию, на некий внетелесный опыт. Ты смотришь на что-то, и трудно представить, что ты там действительно был. Я смотрю на видео, где я на выступаю сцене полтора года назад, и восклицаю: "Вот это да". И ещё я должен напомнить себе: "Этого больше не повторится"».
Насчёт того, когда было принято решение о завершении гастрольной карьеры KISS, Paul ответил:
«Я помню, как мы с Gene'ом говорили об этом много лет назад. Вы должны помнить, что из-за COVID и пандемии наступил двухлетний перерыв. Мы начали последний тур ещё перед COVID. А потом внезапно мы решили: "Подождите. Мы не закончили. Мы становимся старше, так что время уходит".
Мы пришли к решению, что нам нужно определиться, когда всё закончится, а не просто постепенно завязать. Это было бы не в стиле KISS — закончить тур и больше не выходить на сцену. Мы должны были проехать по всему миру и провести последние концерты для людей, которые знают нас десятилетиями, или для новых людей. И, надеюсь, мы оставили о себе память, которая оправдывает ту связь и восхищение, которые люди испытывали к нам, а также не только подтвердили наше отношение к ним, но и оставили память о группе, которая когда-то существовала. Это суть KISS. Нравится нам это или нет, но KISS — это мифологическая субстанция. В этом и заключалась идея — закончить всё на легендарной ноте. Но в то же время разумно решить, что всё должно закончиться, и на самом деле прийти к тому дню, до которого оставались годы, потому что у нас было мировое турне».
По поводу того, когда впервые зашёл разговор об объявлении прощального тура, Stanley сказал следующее:
«Я думаю, что это вполне могло произойти в самолёте. В обсуждении участвовали я, Gene и Doc, наш менеджер, который был с нами на протяжении десятилетий. Мы не были фаталистами и не пребывали в депрессии. Мы практично подошли к вопросу: "Мы не можем заниматься этим вечно. Мы видим конец пути. Что же нам теперь делать? Мы понимаем, что время ограничено. Что мы будем делать в промежутках между этим и тем?" У нас с Доком есть аббревиатура: QTR — Quality Time Remaining (остаток личного времени). В какой-то момент всё сводится именно к этому. У вас много времени в жизни. Что вы будете с ним сделать? Потому что одно дело, которым вы заняты, мешает вам заниматься другим делом. И в какой-то момент пребывание в отелях, когда ты молод, весел и отлично проводишь время, — это лучшие дни в твоей жизни. Помню, когда я был холост и намного моложе, возвращаясь домой между турами, я чувствовал себя подавленно. Я сидел на своём диване и ждал, когда жизнь начнётся заново. Я на своём диване. Жизнь проходит мимо. Но со течением лет, я надеюсь, эта ситуация у всех меняется в корне».
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