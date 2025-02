сегодня



PAUL STANLEY скучает по KISS



PAUL STANLEY в дебютном эпизоде подкаста "Stories To Tell With Richard Marx" поговорил о своей новой жизни, наступившей после последнего концерта KISS:



«Есть люди, которые постоянно гастролируют, потому что они чувствуют пустоту и им нужна положительная реакция аудитории. Когда-то, возможно несколько десятилетий назад, я тоже был таким. Сейчас же конец гастрольной жизни приносит невероятное удовлетворение. Последний тур был возможностью по-настоящему осознать, насколько это ценно и как много это для меня значит. Но я не мог продолжать заниматься тем же самым, как, например, и Майкл Джордан не смог.



Я всегда был не просто музыкантом или исполнителем — я был атлетом, и со временем приходит осознание, что можно заниматься этим только до определённого момента. Мне посчастливилось продержаться до восьмого десятка, и если бы вы сказали мне об этом 50 лет назад, я бы решил, что вы сошли с ума. Так что я скучаю по гастролям, но не жажду их. Я думаю, что люди, которые действительно жаждут этого, — это те, кто не находит других способов получения удовольствия от жизни, либо с другими людьми, либо путём самоудовлетворения, как, например, я нахожу удовлетворение в живописи, в проведении времени c моей семьёй или друзьями.



Большинство людей в итоге приходят к выводу, что в жизни в какой-то момент приходится сужать круг того, что действительно важно. И в конечном итоге важны семья, друзья и то, как ты относишься к самому себе. Каждый день ты видишь самого себя, и никакой аудитории нет рядом. Неважно, 20 000 или 100 000 человек в зале, но если тебе не нравится, кого ты видишь в зеркале, всё это бессмысленно.



Дофамин и эндорфины — наркотик, произведённый организмом человека. И, конечно, он вызывает привыкание. Мне кажется, я просто смирился — не хочу говорить, что смирился, но, по крайней мере, осознал, что невозможно заниматься подобным вечно. Не хочу проводить аналогию, но люди, которые состоят в группах анонимных алкоголиков, понимают, что нужно остановиться, что нужно оставить зависимость в прошлом. А дальше дело лишь за тем, чем заполнить освободившееся время. Я знал людей, которые перешли от наркотиков к спорту и стали просто помешанными на походах в тренажерный зал. Так что вам нужно найти что-то другое. И вы также должны понимать, что это никогда не сравнится с тем былым кайфом».



Paul рассказал о том, как справляется с тем, что больше никогда не будет в гастролирующей группе:



«Я выступал на концертах, на которых чувствовались любовь и благодарность публики, и взамен я отдавал свою любовь и благодарность. И эта взаимность выходит на совершенно другой уровень. Сможет ли что-нибудь когда-нибудь заменить это? Нет. У меня остаются воспоминания. А есть ли внутри пустота? Конечно. Такова жизнь.



На самом деле прошёл уже год — 2 декабря 2023 года мы отыграли последнее шоу KISS. Я был в Нью-Йорке 1 и 2 декабря этого [2024] года и проходил мимо "Мэдисон Сквер Гарден" в оба эти вечера, где мы играли годом ранее. И да, я ощутил что-то похожее на фантазию, на некий внетелесный опыт. Ты смотришь на что-то, и трудно представить, что ты там действительно был. Я смотрю на видео, где я на выступаю сцене полтора года назад, и восклицаю: "Вот это да". И ещё я должен напомнить себе: "Этого больше не повторится"».



Насчёт того, когда было принято решение о завершении гастрольной карьеры KISS, Paul ответил:



«Я помню, как мы с Gene'ом говорили об этом много лет назад. Вы должны помнить, что из-за COVID и пандемии наступил двухлетний перерыв. Мы начали последний тур ещё перед COVID. А потом внезапно мы решили: "Подождите. Мы не закончили. Мы становимся старше, так что время уходит".



Мы пришли к решению, что нам нужно определиться, когда всё закончится, а не просто постепенно завязать. Это было бы не в стиле KISS — закончить тур и больше не выходить на сцену. Мы должны были проехать по всему миру и провести последние концерты для людей, которые знают нас десятилетиями, или для новых людей. И, надеюсь, мы оставили о себе память, которая оправдывает ту связь и восхищение, которые люди испытывали к нам, а также не только подтвердили наше отношение к ним, но и оставили память о группе, которая когда-то существовала. Это суть KISS. Нравится нам это или нет, но KISS — это мифологическая субстанция. В этом и заключалась идея — закончить всё на легендарной ноте. Но в то же время разумно решить, что всё должно закончиться, и на самом деле прийти к тому дню, до которого оставались годы, потому что у нас было мировое турне».



По поводу того, когда впервые зашёл разговор об объявлении прощального тура, Stanley сказал следующее:



«Я думаю, что это вполне могло произойти в самолёте. В обсуждении участвовали я, Gene и Doc, наш менеджер, который был с нами на протяжении десятилетий. Мы не были фаталистами и не пребывали в депрессии. Мы практично подошли к вопросу: "Мы не можем заниматься этим вечно. Мы видим конец пути. Что же нам теперь делать? Мы понимаем, что время ограничено. Что мы будем делать в промежутках между этим и тем?" У нас с Доком есть аббревиатура: QTR — Quality Time Remaining (остаток личного времени). В какой-то момент всё сводится именно к этому. У вас много времени в жизни. Что вы будете с ним сделать? Потому что одно дело, которым вы заняты, мешает вам заниматься другим делом. И в какой-то момент пребывание в отелях, когда ты молод, весел и отлично проводишь время, — это лучшие дни в твоей жизни. Помню, когда я был холост и намного моложе, возвращаясь домой между турами, я чувствовал себя подавленно. Я сидел на своём диване и ждал, когда жизнь начнётся заново. Я на своём диване. Жизнь проходит мимо. Но со течением лет, я надеюсь, эта ситуация у всех меняется в корне».







